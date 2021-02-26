В Тбилиси началась общенациональная манифестация с требованием освобождения оппозиционера Мелии

В Тбилиси в 13:00 по местному времени (12:00 по мск) со стороны филармонии в сторону здания парламента двинулись несколько тысяч сторонников «Объединенной оппозиции Грузии» (ООГ). Накануне ООГ распространила заявление, в котором призвала «всех свободолюбивых грузин» выйти на улицы для «сохранения независимости страны» и «добиться освобождения политзаключенных».

Речь идет о председателе партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Никаноре Мелии (он был арестован 23 февраля в офисе ЕНД, согласно решению суда от 17 февраля), а также об основателе оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Георгии Руруа. Никанору Мелии вменяется в вину попытка насильственной смены власти 21 июня 2019 года, когда сторонники Михаила Саакашвили штурмовали парламент. Георгия Руруа арестовали 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном ношении оружия.

В пятницу у входа в здание парламента вновь собрались уже десятки тысяч человек. Главные требования — освобождение господина Мелии и назначение в стране внеочередных парламентских выборов. Последнее требование оппозиция объясняет тем, что они считают выборы 31 октября «тотально сфальсифицированными». У парламента уже установлена сцена для выступлений оппозиционных лидеров. К манифестации постепенно присоединяются делегации, прибывшие из разных регионов страны.

Власти явно опасаются эскалации напряженности, поэтому готовы к компромиссу. Генеральная прокуратура заявила, что Никанора Мелию отпустят, если он все-таки заплатит залог.

Утром в пятницу МВД сообщило: во время митинга на проспекте Руставели сам проспект и прилегающие улицы будут перекрыты для автомобильного движения. На самом проспекте полицейских пока нет. Но части спецназначения мобилизованы во дворе парламента.

Комментируя запланированную акцию оппозиции, Михаил Саакашвили заявил, что пока не назовет конкретную дату своего возвращения в Грузию, но «обязательно вернется, когда этого потребует народ».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».

Георгий Двали, Тбилиси