Что доставать из широких штанин

В четверг в Брюсселе стартовал двухдневный видеосаммит Евросоюза. По инициативе канцлера Австрии Себастьяна Курца одной из центральных тем, которую обсуждали лидеры стран-участниц, стали перспективы общеевропейских сертификатов о вакцинации — они могут быть запущены в ЕС в течение трех месяцев. Однако с тем, чтобы использовать «ковид-паспорта» для путешествий и получения прочих благ докарантинной жизни, в Евросоюзе согласны далеко не все.

Двухдневный саммит Евросоюза на этот раз проходит в онлайн-режиме. В формате видеоконференции состоится и пятничная встреча лидеров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Учитывая, что в альянсе состоят 22 из 27 стран ЕС, с ним планируется обсудить вопрос коллективной обороны и безопасности. Впрочем, первый день дискуссий показал: для большинства европейцев главная угроза на сегодняшний день — это коронавирус.

Как объявил на пресс-конференции в четверг поздно вечером председатель Европейского совета Шарль Мишель, страны ЕС продолжат работу над запуском европейского сертификата вакцинации. Вероятно, уже в течение трех месяцев страны смогут договориться о том, что там будет указано (например, отметка о вакцинации, антителах или о сданном недавно тесте), и о том, как унифицировать эту информацию и наладить обмен ею. При этом из слов председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен следовало, что членам ЕС еще предстоит определиться, как именно ее затем использовать, в том числе на границах. Отвечать на этот вопрос каждая страна будет самостоятельно. «Очень важно выработать единый европейский подход»,— призвал напарник госпожи фон дер Ляйен по пресс-конференции Шарль Мишель. Однако пока достичь компромисса не удалось.

Повестка первого дня саммита, посвященного борьбе с пандемией, была насыщенной: предстояло обсудить эпидемиологическую ситуацию, доступ к вакцинации, свободу передвижений в условиях постоянно меняющихся ограничений и даже, на будущее, совместный план действий на случай новых эпидемий.

Что касается COVID-19, несмотря на все усилия, единой стратегии противостояния болезни выработать так и не удалось.

Так что пока в одних странах, таких как Австрия или Дания, снимают некоторые введенные ранее ограничения, другие вновь закрываются на карантин.

В Финляндии в четверг объявили о возобновлении общенационального карантина до конца марта. «Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения»,— призвала сограждан премьер-министр Санна Марин. «Эпидемиологическая ситуация по всей стране заметно ухудшилась в последние дни. Сейчас показатели вернулись к уровням, наблюдавшимся в ноябре»,— объявил в четверг вечером и французский премьер Жан Кастекс, не исключив новых ограничений. «Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной»,— объявила на этой неделе Ангела Меркель, канцлер ФРГ, где жесткий карантин продлен до 7 марта.

Несмотря на коллективный старт вакцинации в странах ЕС накануне Нового года, два месяца спустя многие европейцы пока даже не рассчитывают получить вакцину. В ряде стран прививки пока делаются только медработникам и людям, проживающим в домах престарелых. Даже если не брать в расчет антипрививочные настроения, из-за которых вакцины понадобятся далеко не всем, производственных мощностей пока не хватает даже для желающих. С призывом к ЕС ускорить производство и распределение вакцин на этой неделе уже обратились лидеры Бельгии, Дании, Испании, Литвы и Польши.

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В перспективе кампания по вакцинации должна принести плоды: согласно данным исследования, опубликованным на этой неделе в журнале New England Journal of Medicine, вакцина Biontech/Pfizer снижает риск заболеть на 94% (ученые на этот раз опирались не на информацию об узком круге добровольцев, а на данные об 1,2 млн вакцинированных жителей Израиля). И канцлер Австрии Себастьян Курц уже предложил, чтобы в ЕС вслед за Израилем появились бы «зеленые паспорта» «для каждого, кто или привился, или был заражен коронавирусом и обладает иммунитетом, или же сдал новый тест вакцинированного». О том, что он внесет это предложение на саммите, канцлер объявил накануне. По его мнению, такой документ мог бы открыть его обладателю двери театров, фитнес-клубов, ресторанов и отелей.

Дискуссия о возможности запуска «паспортов вакцинации» сейчас ведется во многих странах мира.

При этом сами прививочные сертификаты выдаются почти везде, а вот вопрос о том, послужат ли они чему-либо кроме как фиксации самого факта вакцинации, остается открытым. Ученые пока не уверены, может ли обладатель антител стать переносчиком вируса или, наоборот, считаться безопасным для окружающих, ведь медики разных стран фиксировали и повторные случаи заболевания. Неясно и что делать с теми, кому вакцинироваться нельзя, и как защитить от подделок документ, если он станет «приложением» к загранпаспорту.

О разработке единых европейских сертификатов о вакцинации Еврокомиссия объявила еще 19 января, однако обсуждение ведется на техническом уровне, а на общеевропейском решение пока не принято. Между тем цифровые «коронапаспорта», которые, согласно задумке правительства, можно использовать для поездки за границу, на этой неделе должны быть запущены в Дании, а к лету аналогичные сертификаты планируют запустить в Швеции. В целом поддерживают идею страны юга Европы, рассчитывающие на возвращение туристов. Пока другие страны ЕС медлят, министр туризма Греции Харис Теохарис объявил, что ведет переговоры о двустороннем признании сертификатов о вакцинации у туристов с Великобританией, где вакцинировано уже более 18 млн населения. Для восстановления туризма и экономики Афины готовы идти на компромиссы, но, по словам министра, это вовсе не дискриминационная мера, а решение, которое позволит лишний раз не делать тест на коронавирус для въезда в страну тем, кто уже привился. По данным греческих СМИ, аналогичные переговоры Греция ведет также с Израилем и с Россией. Сепаратные переговоры проводит и Эстония: власти страны объявили о намерении создать «пузырь поездок» (то есть своеобразную закрытую для аутсайдеров зону) с соседними Финляндией, Швецией, Латвией и Литвой.

В свою очередь, Хорватия выступила против, колеблются Франция и Германия. «В настоящее время никто не провакцинирован настолько, чтобы вводить какие-то правила повсеместно,— объяснил глава МВД Хорватии Давор Божинович.— Принятие такого решения было бы дискриминационным по отношению к подавляющему большинству людей, которые еще не привиты».

«В соответствии с законом РФ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" единственный документ, который на сегодняшний день существует в РФ и выдается сегодня в РФ,— это сертификат привитого гражданина. Неважно, о какой прививке идет речь»,— ранее объясняла российский вице-премьер Татьяна Голикова. Идею введения в отдельных регионах РФ «ковидных паспортов» она назвала недопустимой. Параллельно Россия вместе с другими странами участвует в разработке под эгидой ВОЗ международного цифрового сертификата вакцинации.

Галина Дудина