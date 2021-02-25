Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Китай смог полностью преодолеть бедность, почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью»,— сказал Си Цзиньпин на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью (цитата по «Синьхуа»). По его словам, 98,99 млн сельских жителей удалось вывести из состояния нищеты, а 128 тыс. деревень из числа бедных районов.

В мае 2020 года в Пекине на Всекитайском собрании народных представителей собравшиеся подтвердили, что несмотря на пандемию COVID-19 в стране удалось завершить построение «общества средней зажиточности».