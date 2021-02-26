Главные новости за неделю 22‑26 февраля

По данным на 22 февраля в Краснодарском крае выявили 162 заболевших коронавирусной инфекцией. К утру 23 февраля на территории региона зафиксировано 157 случаев заражения COVID-19. По данным на 24 февраля 2021 года на Кубани выявили 156 новых случаев. Это минимальный показатель с 14 ноября 2020 года. В четверг в регионе заболели 142 человека. По данным на 26 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 160 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее количество заболевших в регионе достигло 38 117 человек. В активной фазе лечения находятся 3704 заболевших, 32 513 выписаны с выздоровлением – это 85% от всех заразившихся с начала пандемии. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов, двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, уточнили в минздраве региона. С начала пандемии в медицинские организации Краснодарского края с подозрением на коронавирус обратились 184 365 жителей. Показатель заболеваемости составляет 671,6 на 100 тыс. жителей.

«Магнит» планирует к 2025 году довести долю продаж собственных брендов до 25%

По данным компании, в 2019 году доля собственных торговых марок (СТМ) в структуре выручки составляла 7%. Тогда же ритейлер начал менять портфель собственных брендов и подход к управлению им с учетом изменившихся предпочтений покупателей, пересмотрев основные продуктовые линейки и перезапустив некоторые бренды. Ключевыми поставщиками продукции для «Магнита» стали его собственные производства.

Бренд «Футбольный клуб «Кубань» продадут с аукциона

Покупателям предлагаются два лота – зарегистрированные товарные знаки. Стартовая цена на товарный знак с регистрационным №215417 заявлена в 205 тыс.руб., на товарный знак с регистрационным №299595 – 530,8 тыс. руб.

Торги назначены на 7 апреля 2021 года, согласно документации, они пройдут на «Электронной площадке «Вердиктъ» в формате открытого аукциона на повышение с шагом 5% от первоначальной цены. Стартовал прием заявок, который продлится до 31 марта.

Потерпевший аварию сухогруз April решено отбуксировать в Турцию

Росморречфлот достиг договоренности с турецким владельцем сухогруза April, на котором произошло отравление команды.

Днем 19 февраля поступила информация о том, что в Керченском проливе находится иностранное судно, на котором отравились шесть моряков, один из них умер.

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Более 115 тысяч кубанцев привились первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса

Всего в регион поступило почти 158 тыс. доз. В настоящий момент в крае работает 148 центров вакцинации во всех муниципалитетах (перечень больниц и поликлиник размещен на сайте минздрава Кубани), включая мобильные пункты.

В отношении главы краснодарской лаборатории Минюста РФ возбудили третье уголовное дело

Геннадия Кутузова подозревают в принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения (ч.2 ст.309 УК РФ). Как выяснилось, в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения в республике Крым было закуплено медицинское оборудование, стоимость которого стало предметом расследования правоохранительных органов.

На федеральной территории Сириус создан отдел Генеральной прокуратуры

В зоне ответственности отдела – прямой надзор за исполнением федерального законодательства в Сириусе. Ведомство будет контролировать деятельность расположенных на территории органов и организаций, соблюдение прав проживающих и пребывающих в Сириусе граждан. Кроме того, в обязанности прокуроров войдет координация подразделений правоохранительных органов территории, обеспечению законности их деятельности, защита прав граждан и интересов государства на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

На Кубани площадь заказника «Камышанова Поляна» увеличили на 250 гектаров

В Апшеронском районе Краснодарского края откорректировали границы природного заказника регионального значения «Камышанова Поляна», увеличив его общую площадь на 250 га. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» заплатил 1 млн руб. за вред, причиненный Черному морю. Предприятие допустило загрязнение морской акватории отходами производства и потребления.

В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций за 150 млн рублей

Инвестиции в проект составят свыше 150 млн руб. Сейчас предприятие изготавливает около 2 тыс. тонн продукции в год. Планируется, что после строительства завода объем производства составит 5–6 тыс. тонн металлоизделий и конструкций в год. Среди них металлоконструкции для для птицеводческих корпусов, эстакад, молокозаводов, пивоваренных и сахарных заводов.