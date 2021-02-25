На главу краснодарской лаборатории Минюста РФ возбудили третье уголовное дело

Следственные органы возбудили третье уголовное дело в отношении начальника краснодарской лаборатории судебных экспертиз Минюста России Геннадия Кутузова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, его подозревают в принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения (ч.2 ст.309 УК РФ). Как выяснилось, в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения в республике Крым было закуплено медицинское оборудование, стоимость которого стало предметом расследования правоохранительных органов.

В рамках уголовного дела в Краснодарскую ЛСЭ поступили материалы для участия эксперта лаборатории в проведении комиссионной товароведческой экспертизы. Однако, как утверждают следственные органы, Геннадий Кутузов систематически требовал от эксперта отказаться от ответов на поставленные вопросы и согласиться с выводами другого специалиста. В противном случае подозреваемый угрожал рассмотрением вопроса о низкой компетенции эксперта, а также обещал пересмотреть уровень квалификации и аттестацию подчиненного.

Несмотря на давление со стороны руководителя, эксперт указала в заключении выводы, которые существенно отличались от выводов другого специалиста. В дальнейшем ее лишили права самостоятельно проводить судебные экспертизы по своему профилю.

Это уже второй подобный эпизод в уголовном деле господина Кутузова. Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее следственные органы утверждали, что глава лаборатории требовал от нескольких своих подчиненных передать ему часть своих премий, мотивируя это тем, что размер выплат был завышен, в результате чего незаконно получил 155 тыс. руб. Также он с помощью шантажа пытался заставить одного из экспертов лаборатории не проводить заказанную экспертизу.

Господина Кутузова задержали 22 января 2021 года. Спустя шесть дней в его деле появился эпизод о взятке. По данным следствия, осенью прошлого года начальник лаборатории и его заместитель получили от заказчика взятку в размере не менее 30 тыс. рублей за проведение экспертной консультации в сокращенные сроки.

Алексей Белянин