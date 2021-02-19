В порту «Кавказ» готовят причал для стоянки сухогруза с отравившимися моряками

В порту «Кавказ» (Краснодарский край) готовят причал, к которому самостоятельно пришвартуется турецкий сухогруз под флагом Панамы April с отравившимися моряками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

Днем 19 февраля поступила информация, что в Керченском проливе находится иностранное судно, на котором отравились шесть моряков, один из них умер. Российские спасатели начали готовится к эвакуации пострадавших на буксире «Меркурий». Однако из-за шторма сделать это не удалось.

Что стало причиной отравления, не сообщается. Известно, что всего на судне находилось восемь членов экипажа. Их гражданство в данный момент неизвестно.

Наталья Решетняк