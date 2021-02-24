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Более 115 тысяч кубанцев привились первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса

В настоящий момент более 115 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» (вакцинация состоит из двух этапов с промежутком в 21 день). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Полный цикл прошли около 33,7 тыс. человек.

По данным на 19 февраля количество привитых кубанцев не превышало 102 тыс. человек. Всего в регион поступило почти 158 тыс. доз.

В настоящий момент в крае работает 148 центров вакцинации во всех муниципалитетах (перечень больниц и поликлиник размещен на сайте минздрава Кубани), включая мобильные пункты.

Записаться на прививку можно на портале госуслуг. 

Наталья Решетняк


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