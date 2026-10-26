Пожар после схода вагонов в Свердловской области локализован на 1,5 тыс. кв. м
Пожарные локализовали возгорание на перегоне Решеты—Седельниково под Екатеринбургом после схода вагонов. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели отцепили горящие вагоны. Поезд отбуксировал 54 негорящих вагона на безопасное расстояние. К тушению были привлечены 106 человек и 31 единица техники, уточнили в МЧС.
Сегодня ночью в Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. Были повреждены соседние пути. Причины аварии пока не установлены, информации о пострадавших нет.