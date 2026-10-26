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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

Пожар после схода вагонов в Свердловской области локализован на 1,5 тыс. кв. м

Пожарные локализовали возгорание на перегоне Решеты—Седельниково под Екатеринбургом после схода вагонов. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.
Горящий поезд на перегоне Решеты-Седельниково

Горящий поезд на перегоне Решеты-Седельниково

МЧС России по Свердловской области

Спасатели отцепили горящие вагоны. Поезд отбуксировал 54 негорящих вагона на безопасное расстояние. К тушению были привлечены 106 человек и 31 единица техники, уточнили в МЧС.
Сегодня ночью в Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. Были повреждены соседние пути. Причины аварии пока не установлены, информации о пострадавших нет.
МЧС
Железнодорожные аварии
Пожары в России
Свердловская область