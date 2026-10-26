После ДТП с автобусом под Новосибирском госпитализированы четыре человека

Четверо из восьми пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском были доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщил областной минздрав. Еще четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась, они будут лечиться амбулаторно.