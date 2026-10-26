После ДТП с автобусом под Новосибирском госпитализированы четыре человека
Один из пострадавших в ДТП под Новосибирском находится в тяжелом состоянии
Четверо из восьми пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском были доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщил областной минздрав. Еще четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась, они будут лечиться амбулаторно.
«Госпитализированы в травматологический центр первого уровня в состоянии средней степени тяжести три пострадавших... Один пациент в тяжелом состоянии переведен в НИИТО (НИИ травматологии и ортопедии)»,— уточнили в министерстве (цитата по ТАСС).
Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе в Новосибирской области. По данным МВД, водитель автобуса, двигаясь из села Ленинское в сторону поселка Голубой залив, не справился с управлением. Пострадали восемь человек.