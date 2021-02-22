«Магнит» планирует к 2025 году довести долю продаж собственных брендов до 25%

Розничная сеть «Магнит» планирует к 2025 году довести долю продаж продукции собственных брендов до 25%. Об этом говорится в презентации компании ко дню инвестора.

По данным компании, в 2019 году доля собственных торговых марок (СТМ) в структуре выручки составляла 7%. Тогда же ритейлер начал менять портфель собственных брендов и подход к управлению им с учетом изменившихся предпочтений покупателей, пересмотрев основные продуктовые линейки и перезапустив некоторые бренды. Ключевыми поставщиками продукции для «Магнита» стали его собственные производства.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года собственные предприятия розничной сети «Магнит» в 2020 году выпустили 310 тыс. тонн продукции. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Основные производственные мощности «Магнита» расположены в Краснодарском крае. В частности, в индустриальном парке ритейлера работают два ключевых предприятия сети – «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Кондитер Кубани». За 2020 год их объем производства составил 65,3 тыс. тонн. «Кубанский комбинат хлебопродуктов» увеличил производство на 21,8%, «Кондитер Кубани» – на 13,1%.

По итогам прошлого года предприятия сети выпустили 25,4 тыс. тонн мучных изделий (рост в 1,2 раза), около 16,7 тыс. тонн кондитерских (рост в 1,8 раза), почти 92 тыс. тонн свежих овощей и фруктов (рост в 1,3 раза) и около 31 тыс. тонн сыров (рост в 1,8 раза). Кроме того, в конце января 2021 года «Магнит» сообщил, что производство овощей в собственном тепличном и грибном комплексах розничной сети в 2020 году увеличилось на 26% и составило 62 тыс. тонн.

Алексей Белянин