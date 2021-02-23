Бренд «Футбольный клуб «Кубань» продадут с аукциона

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» Евгений Слушкин разместил на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве объявление об аукционе по продаже имущества футбольного клуба. Покупателям предлагаются два лота – зарегистрированные товарные знаки. Стартовая цена на товарный знак с регистрационным №215417 заявлена в 205 тыс.руб., на товарный знак с регистрационным №299595 – 530,8 тыс. руб.

Торги назначены на 7 апреля 2021 года, согласно документации, они пройдут на «Электронной площадке «Вердиктъ» в формате открытого аукциона на повышение с шагом 5% от первоначальной цены. Стартовал прием заявок, который продлится до 31 марта.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», процесс банкротства футбольного клуба «Кубань» был запущен в 2018 году временным управляющим Иваном Коневым. На тот момент долги клуба превышали 1 млрд руб., активы составляли 810 руб., наиболее ликвидное имущество находилось в залоге. Основная часть активов клуба была представлена двумя футбольными полями на ул. Полевой проезд, 11/1 Краснодара, на территории тренировочной базы клуба. Поля были оценены в 510 млн руб. и находились в залоге у Крайинвестбанка. ФК «Кубань» существует с 1928 года, в Премьер-лиге выступал с 2011 по 2016 год. По данным администрации края, в 2016 году бюджет клуба равнялся 1,5 млрд рублей.

Ольга Логинова