На Кубани площадь заказника «Камышанова Поляна» увеличили на 250 гектаров

В Апшеронском районе Краснодарского края откорректировали границы природного заказника регионального значения «Камышанова Поляна», увеличив его общую площадь на 250 га. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как отметил заместитель главы региона Сергей Болдин, была проведена большая комплексная работа. Помимо уточнения границ, в заказнике закрепили режим особой охраны территории, а также определили виды использования земельных участков.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разрабатывает проект нового туристско-рекреационного кластера «Курджипский» в Апшеронском районе. В границы ТРК вошли такие известные памятники природы, как «Гуамское ущелье», «Большая и Малая Азишские пещеры», а также заказник «Камышанова Поляна».

Наталья Решетняк