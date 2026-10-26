Три человека пострадали при атаке БПЛА в Мелитополе
Прошедшей ночью ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю в Запорожской области. При атаке на частные домовладения ранены дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил господин Балицкий. В центральной части Мелитополя, по его словам, повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы.
Сколько всего БПЛА сбили над Запорожской областью за ночь, губернатор не уточнил.