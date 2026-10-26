Потребители не выдержали цены

C января по сентябрь 2026 года доля российского ординарного виски в структуре розничных продаж всего виски увеличилась на 13,9 процентного пункта, до 17,6%, то есть рост составил 4,7 раза, следует из подсчетов аналитического проекта A.List. В январе—сентябре этого года такой продукции продано 611,6 тыс. декалитров (дал). Самой популярной маркой стал Fowler’s: его было реализовано 276,4 тыс. дал. Для сравнения: ординарного виски MacCallister в рознице реализовано 186,7 тыс. дал, Fire & Wood — около 53,8 тыс. дал. Причем на топ-10 популярных марок в сегменте пришлось 603,6 тыс. дал (см. график).