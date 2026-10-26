Потребители не выдержали цены
Спрос на ординарный российский виски вырос почти впятеро
Доля российского ординарного виски в розничных продажах всей категории с января по сентябрь 2026 года выросла почти в пять раз, до 17,6%. После введения минимальной розничной цены на выдержанный виски с начала этого года такая продукция существенно подорожала. Потребители переориентируются на более доступную российскую продукцию.
C января по сентябрь 2026 года доля российского ординарного виски в структуре розничных продаж всего виски увеличилась на 13,9 процентного пункта, до 17,6%, то есть рост составил 4,7 раза, следует из подсчетов аналитического проекта A.List. В январе—сентябре этого года такой продукции продано 611,6 тыс. декалитров (дал). Самой популярной маркой стал Fowler’s: его было реализовано 276,4 тыс. дал. Для сравнения: ординарного виски MacCallister в рознице реализовано 186,7 тыс. дал, Fire & Wood — около 53,8 тыс. дал. Причем на топ-10 популярных марок в сегменте пришлось 603,6 тыс. дал (см. график).
Ординарный виски — напиток, производимый в России, чья ключевая особенность состоит в том, что он выдерживается менее трех лет, поясняет коммерческий директор Stellar Group (виски Steersman, Mancatcher) Александр Гревцов. Обычно срок выдержки локального напитка составляет около шести месяцев. Понятие «ординарный виски» определено ГОСТ Р 70225–2023. По оценке президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, сегодня в России такую продукцию разливают всего восемь компаний. Крупные объемы производства пока демонстрируют лишь три: группа Ladoga, Объединенные пензенские водочные заводы и «Татспиртпром», перечисляет он.
Александр Гревцов связывает резкий рост доли ординарного виски с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на виски с начала 2026 года. По ней любой виски выдержкой от трех лет стал приравниваться к МРЦ на коньяк, то есть к 755 руб. за бутылку объемом 0,5 л, поясняет он. Это привело к резкому подорожанию подобной продукции. Для ординарного виски МРЦ оказалась ниже — 605 руб. за 0,5 л.
Появление такой разницы в цене привело к резкому перераспределению объемов продаж по данной алкогольной категории, констатирует господин Гревцов. В условиях скромного дохода значительной части населения российский ординарный виски стал наиболее выгодным для потребителей, говорит президент компании Ladoga (виски Fowler’s) Вениамин Грабар. Андрей Московский считает, что в наиболее выгодном положении оказались российские производители, построившие собственные мощности по выпуску сырья — висковых дистиллятов. Виски, разлитый в России из импортного выдержанного дистиллята, по цене оказался сопоставим с известными зарубежными марками и проиграл им в конкурентной борьбе.
Из-за повышения МРЦ в России растет и спрос на напитки на основе виски, где он является лишь одним из ингредиентов.
Так, в январе—июне 2026 года розничные продажи висковых напитков в России выросли на 26,8% год к году, до 1,35 млн дал, что стало драйвером всей категории виски (см. “Ъ” от 27 июля).
Господин Грабар ожидает, что спрос на ординарный виски продолжит расти. Но темпы будут зависеть от расширения дистрибуции, узнаваемости российских брендов и способности производителей удерживать соотношение цены и качества, отмечает он. Андрей Московский также считает, что спрос на такую продукцию продолжит расти. Он не исключает, что продажи российского виски в целом может поддержать ожидаемая рынком пошлина на импорт. Как сообщал “Ъ” 23 октября, в ноябре 2026 года власти планируют принять решение о повышении пошлин на крепкий алкоголь, ввезенный из недружественных стран, с текущих €3 до €5 за 1 л.
По словам Вениамина Грабара, в перспективе розничные продажи ординарного виски в РФ могут получить дополнительный импульс, если производителям будут доступны меры поддержки, сопоставимые с инструментами для российского виноделия, включая льготное кредитование. С точки зрения экономики рост российского ординарного виски имеет положительный эффект за счет локализации всей производственной цепочки, заключает он.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 10