На Кубани за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса

По данным на 26 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших в регионе достигло 38 117 человек. В активной фазе лечения находятся 3704 заболевших, 32 513 выписаны с выздоровлением – это 85% от всех заразившихся с начала пандемии. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 86 пациентов, двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, уточнили в минздраве региона.

По данным оперативного штаба Кубани, среди новых пациентов – 72 мужчины и 88 женщин в возрасте от двух до 85 лет (в т.ч. трое детей). Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре – 48 случаев. На второе место по суточной заболеваемости вышел Динской район – 18 случаев, на третьем месте Кавказский район – восемь заболевших.

По шесть подтвержденных диагнозов зарегистрировано в Туапсинском, Белореченском и Тбилисском районах, еще по пять – в Кореновском, Апшеронском, Гулькевичском и Сочи. По четыре заразившихся зарегистрировано в Новороссийске и Тихорецком районе. По три пациента прибавилось в Выселковском, Павловском и Армавире.

С начала пандемии в медицинские организации Краснодарского края с подозрением на коронавирус обратились 184 365 жителей. Показатель заболеваемости составляет 671,6 на 100 тыс. жителей.

В Адыгее за сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных диагнозов составляет 13 761. Продолжают лечение 1498 человек, выздоровели – 12 117.

Всего за последние сутки в России выявлено 11 086 случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего традиционно – в Москве (1336), Санкт-Петербурге (947) и Московской области (502). Наименьшее количество – в НАО (3), на Чукотке и в Тыве (по два случая).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 25 февраля в Краснодарском крае выявили 142 новых случая COVID-19 – это минимальный показатель с 7 ноября 2020 года. Общее количество заболевших составило 37 957 человек, включая 2 715 детей. 32 274 пациента выздоровели. За сутки в Краснодарском крае умерли 16 жителей, у которых развилась тяжелая форма пневмонии на фоне коронавируса.

Алексей Белянин