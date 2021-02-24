Аварийный сухогруз April отбуксируют в Турцию

Росморречфлот достиг договоренности с турецким владельцем сухогруза April, на котором произошло отравление команды, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Сообщается, что к настоящему моменту с владельцем сухогруза, стоящем на якоре в порту «Кавказ», согласованы параметры буксировки, ведется работа по заключению официального договора. На утро 25 февраля запланировано водолазное обследование подводной части корпуса судна на предмет готовности к транспортировке, затем в зависимости от погодных условий будет выбран день буксировки April в Турцию.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, судно April подало сигнал бедствия 19 февраля. Сообщалось, что члены команды отравлены, один человек, гражданин Турции, погиб. Сухогруз перевозил вещество ферросилиции, при намокании выделяющий смесь ядовитых газов. Экипаж был госпитализирован в Темрюкскую ЦРБ, в районе происшествия 22 февраля был установлен режим повышенной готовности, создана группировка сил и средств МЧС в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники, был открыт оперативный штаб.

Ольга Логинова