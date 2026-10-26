Минобороны России сообщило об ударе по энергообъектам и сухогрузу на Украине
ВС РФ поразили электроподстанцию «Залютино» в Харькове и склад БПЛА в Ольшанах
Российские военнослужащие ночью нанесли удар БПЛА по логистическим центрам, объектам энергетики, а также портам и морским судам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Как следует из пресс-релиза, в Ольшанах Харьковской области атакован склад беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове — электроподстанция ПС-330 «Залютино». По данным оборонного ведомства, объект обеспечивал работу предприятий ВПК на Украине.
В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области под удар попала электроподстанция ПС-330. Она обеспечивала работу объектов логистической инфраструктуры, указано в сводке Минобороны.
Кроме того, в Одесской области поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморска и четыре склада, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ. На переходе морем атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для украинской армии.