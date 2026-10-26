Минобороны России сообщило об ударе по энергообъектам и сухогрузу на Украине

Кроме того, в Одесской области поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморска и четыре склада, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ. На переходе морем атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для украинской армии.