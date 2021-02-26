В Новороссийске терминал НУТЭП заплатил 1 млн рублей за загрязнение Черного моря

ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» заплатил 1 млн руб. за вред, причиненный Черному морю. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Терминал допустил загрязнение морской акватории отходами производства и потребления.

В октябре 2020 года арбитражный суд в полной мере удовлетворил исковые требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании суммы вреда. Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» подало апелляционную жалобу в вышестоящий арбитражный суд.

Однако в декабре 2020 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу компании оставил без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

Как писал “Ъ-Кубань”, арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании 44, 5 млн руб. за вред, причиненный Черному морю.

Наталья Решетняк