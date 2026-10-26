Посол России: РФ и Алжир планируют возобновить прямое авиасообщение в 2027 году
Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено после выполнения требуемых организационных процедур, заявил российский посол в Алжире Алексей Соломатин. Он рассчитывает, что полеты возобновят в начале 2027 года.
Как уточнил Соломатин, процесс восстановления авиасообщения связан в том числе с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве. «Российские компетентные органы обещали оказать полное содействие. После завершения всех необходимых процедур прямые рейсы между Россией и Алжиром будут возобновлены»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».
Россия и Алжир заключили соглашение по вопросам воздушного сообщения в 2008 году. Алжирский национальный перевозчик Air Algerie выполнял по три рейса в неделю в Москву. Авиакомпания приостановила полеты в российскую столицу с 30 марта. Летом Росавиация одобрила заявку Air Algerie на возобновление прямых рейсов.