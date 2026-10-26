Наценка без взаимности

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что за таким агрессивным ценообразованием стоят две ключевые причины. «Во-первых, это попытка зафиксировать максимальную маржу, пока геополитическая напряженность на Ближнем Востоке удерживает высокие риски. Во-вторых, логистическое плечо из Козьмино в Китай занимает всего несколько дней, что делает ESPO премиальным "безопасным" сортом на фоне уязвимости Ормузского пролива»,— поясняет он. Но, полагает эксперт, удержать премии на уровне $25–30 в долгосрочной перспективе продавцам едва ли удастся. По его словам, ставки фрахта из Козьмино в Китай сократились, а независимые китайские НПЗ из-за слабого внутреннего спроса на дизель не способны выдерживать высокую стоимость сырья и при отсутствии уступок начнут сокращать загрузку мощностей или переходить на альтернативные сорта. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, однако, полагает, что опасения сокращения поставок через Ормузский пролив и Красное море повысят конкуренцию за российскую нефть — как ESPO, так и Urals.