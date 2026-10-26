Наценка без взаимности
Премии на российскую нефть ESPO в Китае снизились к концу октября
Высокие премии на российскую нефть ESPO на китайском рынке оказались под давлением из-за улучшения ситуации с отгрузками сырья с Ближнего Востока. Российские экспортеры рассчитывают повысить цены в декабре и январе, но сделать это может быть сложно.
Премия на российскую нефть ESPO (ВСТО) с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун за месяц к 23 октября снизилась на $10, до $20 за баррель, к цене Brent на бирже Ice, приводит S&P Global данные источников на рынке. Снижение премии аналитики связывают с улучшением ситуации с поставками нефти на мировом рынке.
По данным Vortexa, в октябре отгрузки нефти из стран Ближнего Востока, за исключением Ирана, в Китай достигнут 4,5 млн баррелей в сутки (б/с), что близко к среднему показателю 2025 года (4,7 млн б/с). В первую очередь восстановление поставок отмечается из Саудовской Аравии и Ирака, указывают аналитики. Как отмечают в Vortexa, нефть из этих стран может стать для китайских НПЗ альтернативой в условиях конкуренции за российские объемы с Индией.
Хотя президент США Дональд Трамп 16 октября приостановил действие закона, позволяющего вводить пошлины в размере до 100% против крупнейших покупателей российской нефти, наличие этого риска может подтолкнуть импортеров к диверсификации закупок, говорится в обзоре S&P Global. При этом источники агентства подчеркивают, что китайские НПЗ продолжат импортировать российскую нефть.
По предварительным данным Vortexа и Kpler, которые приводит в своем обзоре агентство Argus, в период 1–16 октября отгрузки сорта ВСТО снизились на 4,5%, до 964 тыс. б/с. Объем поставок составил 2,08 млн тонн. На неделе к 16 октября экспорт ВСТО сократился на 18%, до 895 тыс. тонн, из которых около 700 тыс. тонн было направлено в Китай. Стоимость этого сорта в провинции Шаньдун Argus на 16 октября оценивало в $122,34 за баррель.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, российские экспортеры рассчитывают повысить цены на партии ESPO в Китае в связи с удорожанием фрахта и ожиданием роста спроса в условиях приостановки действия санкций США против покупателей российской нефти. По данным собеседников агентства, партии ESPO с поставкой в конце декабря и январе предлагаются с премией более $25 за баррель к ICE Brent, есть предложения с премией более $30 за баррель. Но, передает Reuters, китайские НПЗ готовы приобретать ESPO с премией около $20 за баррель, что указывает на необычно широкий разрыв между ценами предложения и спроса.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что за таким агрессивным ценообразованием стоят две ключевые причины. «Во-первых, это попытка зафиксировать максимальную маржу, пока геополитическая напряженность на Ближнем Востоке удерживает высокие риски. Во-вторых, логистическое плечо из Козьмино в Китай занимает всего несколько дней, что делает ESPO премиальным "безопасным" сортом на фоне уязвимости Ормузского пролива»,— поясняет он. Но, полагает эксперт, удержать премии на уровне $25–30 в долгосрочной перспективе продавцам едва ли удастся. По его словам, ставки фрахта из Козьмино в Китай сократились, а независимые китайские НПЗ из-за слабого внутреннего спроса на дизель не способны выдерживать высокую стоимость сырья и при отсутствии уступок начнут сокращать загрузку мощностей или переходить на альтернативные сорта. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, однако, полагает, что опасения сокращения поставок через Ормузский пролив и Красное море повысят конкуренцию за российскую нефть — как ESPO, так и Urals.
Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук отмечает, что в случае нормализации ситуации с экспортом с Ближнего Востока премия в портах импортеров уйдет, стоимость фрахта также сократится. Если же будет обострение ситуации на Ближнем Востоке, то ждем следующего витка роста цен и фрахта, добавляет он. По словам Андрея Полищука, российским компаниям высокие цены сейчас полностью компенсируют стоимость фрахта и других затрат. По итогам года все российские нефтегазовые компании покажут рост финансовых показателей, ожидает он.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 7