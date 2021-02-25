На федеральной территории Сириус создан отдел Генеральной прокуратуры

Отдел по надзору за исполнением законодательства на федеральной территории Сириус создан в Генеральной прокуратуре РФ приказом генерального прокурора Игоря Краснова, сообщает пресс-служба ведомства.

Отдел, в состав которого войдут пять сотрудников прокуратуры, будет дислоцироваться на в городе Сочи. В зоне ответственности отдела – прямой надзор за исполнением федерального законодательства в Сириусе. Представительство ведомство будет контролировать деятельность распложенных на территории органов и организаций, соблюдение прав проживающих и пребывающих в Сириусе граждан. Кроме того, в обязанности прокуроров войдет координация подразделений правоохранительных органов территории, обеспечению законности их деятельности, защита прав граждан и интересов государства на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на федеральной территории Сириус происходит процесс формирования органов управления и администрации. Врио главы территории в январе 2021 года назначен Андрей Столяров, кроме того, будут созданы территориальный совет и администрация.

Ольга Логинова