МИД России: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержание судов

По словам господина Масленникова, Россия имеет право на ответные меры в отношении судов, которые работают в интересах стран, распространяющих идеи разбоя и пиратства. Представитель МИДа добавил, что ответ может быть не только в тех акваториях, где задержано российское судно, но и везде, где РФ посчитает нужным.