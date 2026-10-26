МИД России: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержание судов
Западные страны услышали сигнал из России об ответе на задержание судов. Об этом заявил «РИА Новости» директор департамента европейских проблем российского МИДа Владислав Масленников.
«Предельно четко наш подход сформулирован президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления перед военнослужащими Тихоокеанского флота 13 августа»,— напомнил дипломат.
По словам господина Масленникова, Россия имеет право на ответные меры в отношении судов, которые работают в интересах стран, распространяющих идеи разбоя и пиратства. Представитель МИДа добавил, что ответ может быть не только в тех акваториях, где задержано российское судно, но и везде, где РФ посчитает нужным.