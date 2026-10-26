Axios: Нетаньяху просил Трампа поддержать его перед выборами

Господин Нетаньяху дважды связывался с Трампом за последние дни. Он предлагал ему готовые формулировки для его заявлений. Просил коллегу созвониться с израильскими журналистами, чтобы высказать ему свою поддержку. В Белом доме называют это признаком отчаяния израильского премьера, сказал один из собеседников портала.