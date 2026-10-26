Axios: Нетаньяху просил Трампа поддержать его перед выборами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой публично поддержать его предвыборную кампанию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Господин Нетаньяху дважды связывался с Трампом за последние дни. Он предлагал ему готовые формулировки для его заявлений. Просил коллегу созвониться с израильскими журналистами, чтобы высказать ему свою поддержку. В Белом доме называют это признаком отчаяния израильского премьера, сказал один из собеседников портала.
Представитель партии Нетаньяху «Ликуд» Нета Молхо заявила, что премьер с такими просьбами к президенту США не обращался. Тем не менее господин Трамп опубликовал в соцсети Truth Social несколько постов в поддержку главы израильского правительства. В одном из них он назвал Биньямина Нетаньяху «сильным, смелым и блестящим лидером». В сегодняшней публикации президент США заявил, что глава израильского правительства — «выдающийся премьер-министр-воин» и призвал израильтян идти на участки и голосовать за него.
Согласно опросам ведущих израильских телеканалов, правящая коалиция рискует потерять большинство в парламенте и рассчитывает лишь на 50 из 120 мест. Выборы в Кнессет пройдут 27 октября.