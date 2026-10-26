Нейросеть проанализировала более 90 тысяч снимков в поисках Усольцевых
В поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых задействовали нейросеть. Она проанализировала более 90 тыс. снимков, сделанных с помощью беспилотников на месте поисков, заявили «РИА Новости» в поисковом отряде «Лиза Алерт».
По данным отряда, беспилотный комплекс был применен при выездах на поиски семьи уже шесть раз. «За все время работы аппараты БПЛА провели в воздухе более 100 часов... Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа»,— уточнили в поисковом отряде.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. В окрестностях поселка обнаружили их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводили в январе и мае 2026-го. В июне поиски семьи были приостановлены. СКР исключает версии о побеге или похищении.