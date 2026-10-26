Нейросеть проанализировала более 90 тысяч снимков в поисках Усольцевых

По данным отряда, беспилотный комплекс был применен при выездах на поиски семьи уже шесть раз. «За все время работы аппараты БПЛА провели в воздухе более 100 часов... Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа»,— уточнили в поисковом отряде.