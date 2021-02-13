Игры чиновников в статистику, памятник Дзержинскому на Лубянке и новый худрук «Гоголь-центра» Чем запомнилась неделя 8—13 февраля: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько,— что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей» (президент России Владимир Путин о показателях зарплат в социальной сфере).

«Как у вас сложилось впечатление, что он (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет — это популизм, глупый и опасный… Потому что люди выходят — их бьют и еще сажают кроме того. Вот почему опасный» (основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, комментируя свою статью с критикой оппозиционера Алексея Навального).

«Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права» (президент Украины Владимир Зеленский о российской вакцине против коронавируса «Спутник V»).

По букве закона

Госдума ввела штрафы за несоблюдение закона об устойчивом рунете, а также увеличила их за нарушения на митингах.

Госдума приняла в первом чтении поправки к УК и КоАП об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма.

Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сократив срок ареста с 25 до 15 суток.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова.

Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом.

Следственный комитет России предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима бывшего замдиректора Спецстроя России Александра Мордовца по делу о получении взятки в размере 32 млн руб.

Басманный райсуд поместил под домашний арест главу МСП-банка Дмитрия Голованова по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца за мошенничество «спонсора ФБК» (признан Минюстом иноагентом), руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко.

Советский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудников Росгвардии Сулеймана и Салмана Курбановых, обвиняемых в убийстве бывшего главы села.

Латвия прекратила ретрансляцию 16 российских телеканалов с целью «защиты латвийского информационного пространства».

Цифры недели

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Банк России после проверок оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности.

Объем задолженности населения за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб.

Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками в Россию привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%.

Обвал оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке.

По итогам 2020 года производство индейки в России увеличилось на 20,7%, до 330 тыс. тонн.

В 2020 году смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

На первичном рынке делового кластера «Москва-Сити» в 2020 году было продано на 25% меньше апартаментов, чем годом ранее.

Инициативы недели

Администрация президента и Минцифры обсуждают с операторами связи расширение эксперимента «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту.

В Минфине обсуждают введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию.

Писатели, журналисты и блогеры попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина снова хочет наказывать за призывы к антироссийским санкциям.

Сделки недели

Основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит».

Mail.ru Group, USM, Ant Group, Российский фонд прямых инвестиций и «МегаФон» подписали документы о создании двух совместных предприятия в области платежей и финансов.

Как выяснил “Ъ”, группа «Регион»-«Россиум» приобретает один из крупнейших российских частных фондов НПФ «Сафмар».

Отставки и назначения

Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра».

Глава Фонда социального страхования Андрей Кигим сменит Максима Топилина на посту главы Пенсионного фонда России.

Гендиректор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов покинет свой пост 1 марта, группу возглавит его заместитель Любовь Маляревская.