Латвия развыключалась на Россию В Прибалтике в очередной раз взялись за российские СМИ и права человека

И без того непростые отношения Москвы со странами Балтии становятся все более конфронтационными. В среду Латвия прекратила ретрансляцию 16 российских телеканалов — такое решение было принято с целью «защиты латвийского информационного пространства». Запрет раскритиковали не только российские дипломаты, обвинившие Ригу в «упорном стремлении любой ценой искоренить всякое инакомыслие», но также представители ООН и некоторые политические силы в самой Латвии. Еще одним раздражающим фактором станут новые санкции в отношении РФ в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Черный список, как ожидается, в ближайшее время будет согласован тремя прибалтийскими республиками и Польшей «на высшем политическом уровне».

Отношения РФ и прибалтийских стран продолжают идти под откос. В среду в Латвии вступил в силу запрет на ретрансляцию 16 российских телеканалов, в том числе «РЕН ТВ Балтия» и «НТВ Мир Балтия». Такое решение днем ранее принял латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), объяснив его тем, что с 1 февраля им неизвестен представитель этих каналов в республике. В понедельник НСЭСМИ также на год запретил ретрансляцию канала «Россия-РТР».

Председатель совета Иварс Аболиньш пояснил, что это было сделано, чтобы «защитить латвийское информационное пространство».

Ограничения на вещание российских каналов вводились в Латвии и раньше, но с меньшим размахом. В апреле 2014 года трансляцию «России-РТР» запретили в республике на три месяца, поскольку в передачах канала нашли признаки «военной пропаганды». Вещание канала ограничивали также в 2016 и 2019 годах из-за разжигания вражды при обсуждении Украины в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». В 2019 году в Латвии остановили трансляцию пяти каналов, поскольку их бенефициар — российский предприниматель Юрий Ковальчук — находился под санкциями ЕС. В 2020 году республика также запретила вещание каналов, входящих в сеть RT.

По причине «разжигания ненависти» различные ограничения на трансляцию российских каналов вводила и Литва. В частности, в 2014, 2015 и 2016 годах на три месяца прекращалась ретрансляция «РТР-Планета». В 2017 году было на полгода остановлено вещание канала «ТВ Центр». Одной из причин стали слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского в программе «Право знать»: по мнению литовских властей, рассуждая об Украине, политик «разжигал ненависть и призывал к войне». В 2020 году, как и в Латвии, был введен запрет на трансляцию каналов RT. Власти Эстонии вещание российских каналов не останавливали, хотя такую возможность тоже рассматривали.

Решение Риги об ограничении вещания каналов ожидаемо вызвало бурю негодования в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия «политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений».

«Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства»,— отметила она в понедельник, призвав международное сообщество и правозащитников должным образом отреагировать на «репрессивную политику» Латвии. В свою очередь, в посольстве РФ в республике отметили во вторник, что запрет введен «в лучших традициях диктатуры».

«Международное сообщество» откликнулось в лице официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. «Наша принципиальная позиция состоит в том, что свобода прессы должна быть в любой стране»,— заявил он.

Однозначно на сторону властей РФ встала крупнейшая в латвийском парламенте партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычного населения.

Лидер партии Янис Урбанович, в частности, в среду отметил в разговоре с ТАСС , что, приняв это решение, Рига оказалась «в первых рядах европейской русофобии».

«Это приведет к тому, что интерес к запретному плоду будет только нарастать, будут расхватывать как горячие пирожки любую информацию на русском языке из России»,— заключил он.

Решение об ограничении вещания российских каналов усугубило раскол между прозападными и пророссийскими силами в республике. В среду «Согласие» даже обратилось к президенту Эгилсу Левитсу с требованием отправить правительство в отставку. Главной причиной были названы действия властей во время пандемии COVID-19. «Из-за чрезвычайной ситуации и введенных правительством ограничений предприниматели и сотрудники многих отраслей разорены и остались без работы»,— указывается в заявлении партии.

Но в «Согласии» также дали понять, что нынешнее правительство не пользуется широкой поддержкой общества, а «хаотичные, противоречивые решения» кабинета министров лишь усугубляют в Латвии кризис.

В то время как российские власти волнуются по поводу свободы СМИ в Латвии, латвийские же озабочены соблюдением прав человека в России. Как стало известно во вторник, три прибалтийские страны, а также Польша готовят собственный санкционный список, в который войдут лица, ответственные за задержание оппозиционера Алексея Навального и суд над ним. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал журналистам: как ожидается, черный список будет в скором времени «согласован на высшем политическом уровне».

В России в ответ заявили, что не видят причин для введения новых санкций со стороны Прибалтики и ЕС в целом. «Я надеюсь все-таки на здравомыслие, на то, что возобладает прагматический подход, потому что никаких оснований для того, чтобы опять угрожать какими-то новыми санкциями для России, просто не существует»,— заявила в среду спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что РФ будет и дальше «настойчиво проводить свою суверенную политику, требуя к себе уважения». А Мария Захарова, перечислив во вторник в Facebook ряд примеров нарушения свободы СМИ в Европе и, в частности, в Латвии, задалась вопросом: «Когда наконец они введут санкции в отношении самих себя?»

Марина Коваленко