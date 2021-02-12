Новая минтайность

Обвал оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Работающие с рыбопромышленниками трейдеры отказываются от сделок, ожидая дальнейшего снижения цен. С нехваткой продукции уже столкнулись крупные дистрибуторы и переработчики. Последние призывают власти пересмотреть схемы поставок рыбы на внутренний рынок, сведя к минимуму роль посредников. В Росрыболовстве же обеспокоены отсутствием корреляции между оптовой и розничной ценой рыбы и намерены обсудить проблему с Минпромторгом и торговыми сетями.

Крупные дистрибуторы и переработчики рыбы жалуются на сложности с закупками тушки минтая без головы в Центральной России. Вопрос обсуждался на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука 10 февраля, рассказал “Ъ” участник встречи.

По его словам, проблема возникла из-за нежелания трейдеров, работающих с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля. В этот день в КНР закончатся выходные в связи с празднованием китайского Нового года и наступит определенность с открытием портов для российской рыбы, что окажет влияние на оптовые цены, рассказывает собеседник “Ъ”. Китай был основным импортером российской рыбы, закупая до пандемии COVID-19 до 600 тыс. тонн минтая в год. Но в декабре страна закрыла для него последний доступный морской порт Далянь, а с 14 января — все границы.

На Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок, подтверждает председатель Рыбного союза Александр Панин. Сейчас, по данным Росрыболовства, тушка минтая без головы стоит 65 руб. за кг, против обычной цены около 100 руб. за кг. Но если 18 февраля Китай не откроет свои порты, это вызовет дальнейшее падение цен, и купившим минтай по текущим 65–70 руб. трейдерам останется только фиксировать убытки, объясняет господин Панин. «Если Китай не откроется в феврале, стоимость минтая рухнет до 40 руб. за кг, и у рыбаков не будет иного выхода, кроме как поставлять улов по этим ценам»,— пересказывает позицию одного из трейдеров участник совещания.

По словам источника “Ъ”, с проблемами уже столкнулись такие крупные дистрибуторы, как Русская рыбная компания и «Мореодор». В компаниях комментарий не предоставили. В Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) также подтвердили, что поставки минтая в Центральную Россию практически не ведутся. По словам президента АСОРПС Михаила Синева, из-за этого уже образовался простой изотермических вагонов и рефрижераторных контейнеров, что приводит к потерям операторов.

Для дефицита минтая в оптовом звене нет объективных причин, считают в Росрыболовстве. «Действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков к покупке сырья по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объемов добычи минтая»,— заявил руководитель объединенной пресс-службы агентства Дмитрий Клоков. По данным Росрыболовства, на 8 февраля на Дальнем Востоке добыто 216,02 тыс. тонн минтая, что на 85,19 тыс. тонн ниже аналогичного уровня прошлого года.

Обычно трейдеры закупают рыбу у добытчиков на Дальнем Востоке и поставляют продукцию дистрибуторам и переработчикам со своей наценкой. В Рыбном союзе считают, что необходим переход на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. В этом случае добытчики рыбы должны сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать только в роли агентов, обеспечивая за комиссию перепродажу продукции по цене, согласованной с рыбопромышленниками, рассказывает Александр Панин. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что предложенная схема не будет интересной для рыбаков. Работающие на Дальнем Востоке трейдеры «Нерей» и «Нептун Экспресс» оперативные комментарии не предоставили.

В Росрыболовстве предложение Рыбного союза поддерживают, считая, что это позволит обеспечить торговые сети рыбой по доступным ценам. По словам Дмитрия Клокова, в рознице цены на минтай не снижаются и находятся на уровне 140–150 руб. за кг. Источники “Ъ” знают, что отсутствием корреляции между оптовой и розничной ценой обеспокоены в Росрыболовстве, где планируют провести совместное с Минпромторгом совещание по этому вопросу. В Росрыболовстве это не прокомментировали.

В Минпромторге заявили, что пока не получали предложений, но добавили, что к дискуссии необходимо будет привлечь торговые сети. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту» и др.) заявили, что ведут диалог с рыбопромышленниками и переработчиками о развитии поставок.

Проблемы с закрытием китайского рынка для российской рыбы на этой неделе также обсуждались на совещании под руководством вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В частности, он поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину проработать возможность реализации механизма рыбных интервенций — закупок минтая для госнужд. По оценкам участников рынка, таким образом может быть продано несколько сотен тысяч тонн минтая (см. “Ъ” от 20 января). Но если для механизма будет выбран аукцион на понижение цен, предупреждает Сергей Сенников, мера также не будет востребована у рыбаков.

Алексей Полухин