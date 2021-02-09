Что естественно, то убыльно

По итогам 12 месяцев смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Итоги статистики естественного движения населения за 2020 год ожидаемы — в совокупности с падением рождаемости рост числа умерших привел к увеличению показателя естественной убыли населения в стране более чем в два раза. Эти показатели частично улучшатся уже в 2021 году — из-за отступления пандемии, открытия границ и восстановления календаря рождений.

По итогам 2020 года Россия продемонстрировала рекордную убыль населения — причиной этому стала повышенная смертность из-за эпидемии коронавируса и снижение как рождаемости, так и миграционного прироста в стране. Данные демостатистики в понедельник комментировала вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным годовой сводки Росстата, в 2020 году в РФ умерло 2,124 млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,3 до 14,5, или на 17,9%. Наибольший прирост числа умерших с начала 2020 года продемонстрировал декабрь. В прошлом году в этом месяце умерло почти в полтора раза больше человек, чем год назад, если в декабре 2019 года число умерших составило 149,1 тыс. человек, то в декабре 2020 года — 243,2 тыс. Максимальное число умерших от коронавирусной инфекции за этот период также было зафиксировано в декабре — непосредственно от заболевания скончалось 31 550 человек, еще в 2065 случаях оно негативно повлияло на течение другого заболевания. 10 820 человек умерли, имея положительный анализ на коронавирус, но не от него. Наибольшее число умерших непосредственно от коронавирусной инфекции или от спровоцированного ей заболевания проживали в Центральном округе (12 124 и 301 человек), а наименьшее — в Северо-Кавказском (649 и 67 человек).

Таким образом, всего за апрель—декабрь в РФ умерло 160 291 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Из них 94 223 человека умерли непосредственно от него.

Как пояснила Татьяна Голикова, доля умерших непосредственно от коронавируса за 2020 год составляет 31% от общего прироста избыточной смертности. С учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, этот показатель увеличится до 50%. Окончательные данные, по ее словам, включая детализацию причин смертности по заболеваниям, будут представлены позже, хотя уже сейчас, по ее словам, можно фиксировать снижение младенческой смертности (на 8,2%) и смертности от онкозаболеваний (на 1%).

На фоне роста смертности в 2020 году, по данным Росстата, в РФ снизилась рождаемость — по итогам года в стране родилось 1,435 млн человек против 1,484 млн годом ранее.

Этот показатель стал минимальным с 2002 года, тогда в РФ родилось 1,397 млн детей. Сочетание повышенной смертности, пониженной рождаемости и сократившегося миграционного прироста — его показатель за январь—ноябрь 2020 года составил 91,12 тыс. человек вместо 259,5 тыс. человек годом ранее — привело к тому, что естественная убыль населения РФ по итогам прошлого года составила 688,7 тыс. человек. Этот показатель в два раза превышает аналогичный показатель за 2019 год (316,2 тыс. человек) и является самым высоким с 2005 года.

Хотя демографические итоги 2020 года, на первый взгляд, практически обнуляют среднесрочные результаты государственной политики в сфере рождаемости и здравоохранения — а профильные программы по этим направлениям стали развиваться именно с середины 2000-х годов,— очевидно, что в 2021 году показатели смертности, рождаемости и миграционного прироста восстановятся до прежних значений, по крайней мере частично, поскольку за их снижение ответственна именно пандемия коронавируса. Чем скорее правительству удастся массово вакцинировать население, тем быстрее откроются границы и миграционный прирост вернется к привычным (хотя и сокращающимся в перспективе) показателям. Аналогично может вырасти и рождаемость — в большинстве случаев ее падение было вызвано переносом рождения ребенка на более благоприятное время, а не полным отказом от него. Что касается смертности, то за ее приростом в 2020 году явно последует дальнейшее снижение в силу исчерпания числа находящихся в зоне риска — пожилых и имеющих плохое здоровье.

Анастасия Мануйлова