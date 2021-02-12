Свинье не товарищ

Перенасыщение российского рынка традиционными для страны видами мяса, прежде всего свининой и курятиной, на фоне высокой конкуренции среди производителей вынуждает агрохолдинги искать другие ниши. В качестве альтернативы участники рынка выбрали баранину, утятину и крольчатину. Многие из тех, кто осваивает узкие сегменты, рассчитывают повторить успешный опыт активного вывода на рынок индейки. Ее потребление еще в начале 2000-х было минимальным, а сейчас это один самых популярных продуктов. Однако эксперты сомневаются в возможности быстрого взлета нишевых сегментов.

Противовирусная птица

Мясные предпочтения россиян меняются, смещаясь от традиционных свинины и курятины. Самый яркий пример — индейка, которую многие уже считают привычным продуктом, однако на самом деле он сравнительно новый для России.

Реальные инвестиции в производство индейки в стране начались лишь около 15 лет назад, и за это время ее выпуск увеличился в 20 раз. Из нишевого сегмента индейка превратилась в большой полноценный рынок. С 2009 по 2019 год средний прирост выпуска в России этого мяса составил 25% — это самая высокая динамика в мире, отмечают аналитики Agrifood Strategies. Так же активно производство увеличивалось только в Испании, где с 2009 по 2019 год прирост достигал 23% в год. В это же время в крупнейших странах-производителях США и Канаде оно стагнировало, а во Франции и вовсе сокращалось.

По итогам 2020 года производство индейки в России увеличилось на 20,7%, до 330 тыс. тонн, уточняют в Agrifood Strategies. Формально это замедление, но цифра все равно достаточно высокая.

Благодаря индейке в целом птицеводческая отрасль не ушла в первый год коронакризиса в минус, как ожидали участники рынка. Напротив, этот сектор показал пусть небольшой, но плюс: по данным Росстата, за весь прошлый год было произведено 6,24 млн тонн всех видов мяса птицы, на 31,1 тыс. тонн больше, чем в позапрошлом году.

Рост производства индейки был обеспечен силами крупных компаний, следует из подсчетов Agrifood Strategies. Только в прошлом году группа «Дамате» произвела 149 тыс. тонн индейки, что на 13,7% больше, чем в 2019 году, это позволило компании получить 45,2% рынка. За этот же период «Тамбовская индейка», чья доля составила 14,86%, увеличила производство почти на 20%, до 49 тыс. тонн, альянс Морозовской и Юргинской птицефабрик — на 11%, до 21,1 тыс. тонн, с долей рынка 6,4%.

В Agrifood Strategies полагают, что успех индейки теоретически могут повторить другие «альтернативные» виды мяса, например баранина и крольчатина. Однако далеко не все эксперты смотрят на эти сегменты с оптимизмом.

Приготовь мне барашка

Потребление баранины в России растет с 2013 года, но пока темпы далеки от рынка индейки. По данным Business Stat, с 2013 по 2019 год продажи баранины увеличились примерно на 10%, почти до 132 тыс. тонн. За это время падение наблюдалось лишь в 2015 году — на 4,2%. В коронакризис 2020 года рынок вырос более чем на 8%, до 130 тыс. тонн, но по абсолютным объемам он все еще почти втрое меньше, чем продажи индейки.

Потенциал дальнейшего роста рынка баранины есть, полагают эксперты. Традиционно она потреблялась на юге страны и на Северном Кавказе.

Например, по данным Agrifood Strategies, на долю только одного Дагестана приходится более 19% всех розничных продаж этого мяса, на Калмыкию — 11%. Но теперь в перечне субъектов РФ, где наблюдается рост потребления баранины, попали регионы из центра страны. Только на долю Москвы и близлежащих областей сейчас приходится 12–13% от всего объема розничных продаж, хотя еще пять лет назад доля не превышала 5%.

Отраслевые компании, уловив тенденцию, начинают новые раунды инвестиций. Так, «Мираторг» планирует к началу 2023 года увеличить производство на своем овцеводческом предприятии в Курской области в 2,3 раза, до 70 тыс. тонн. В проект уже инвестировано 2,97 млрд руб. В 2020 году выпуск ягнятины у «Мираторга» уже вырос на 85%.

Другие компании ищут возможности не создавать производство с нуля, а купить уже действующие, инвестировав в модернизацию. Так, например, поступила группа «Дамате», которая в 2020 году приобрела мясоперерабатывающий завод «Кавказ-мясо» в Черкесске. После реконструкции мощность предприятия составит 12 тыс. тонн мяса в год. Общий объем инвестиций составил 2,7 млрд руб., а запустить завод планируется осенью, сообщил “Ъ” гендиректор «Дамате» Рашид Хайров.

Но в целом опрошенные “Ъ” участники рынка полагают, что в обозримом будущем агрохолдингам, планирующим заняться производством баранины, придется создавать производственные площадки с нуля. Готовых к покупке предприятий с полным циклом производства в стране практически нет.

Не только ценный пух и мех

По аналогичному пути, скорее всего, пойдут и производители крольчатины. Это еще один вид мяса, который начинает приобретать популярность у россиян. Еще десять лет назад он был редкостью в среднем рационе.

Сейчас, по оценкам «НЭО Центра», общий объем рынка мяса кролика в России составляет около 20 тыс. тонн, причем на промышленный сегмент пока приходится не более 15%. С этими данными согласен и вице-президент Союза кролиководов Олег Мясоедов: «Большая часть мяса производится подсобными хозяйствами».

По словам участников рынка, многие промышленные производства мяса кролика внутри страны открылись только после 2014 года. До этого две трети импортировалось из Китая. Сейчас ситуация изменилась, и внутреннее производство обеспечивает почти все потребности. По прогнозам господина Мясоедова, потенциальная емкость рынка превышает 300 тыс. тонн в год — это немногим меньше текущего потребления индейки.

Популярность крольчатины связана в первую очередь с общемировой тенденцией: потребители все чаще стали задумываться о здоровом питании. Интерес растет и у крупных ритейлеров. Это подтверждают в сети «Лента», где в последние годы продажи мяса кролика расту примерно на 5% в год.

Еще одним сегментом, который уже привлек внимание системных агрохолдингов, стало производство мяса утки. Оно начало расти с 2015 года: уже тогда, по данным Минсельхоза, было выпущено 124 тыс. тонн, рост составил 12%. В 2020 году, по предварительным оценкам, выпущено около 140 тыс. тонн мяса утки.

Однако, как и в случае с кроликом, доля промышленного производства до сих пор не превышает 30%, остальная часть приходится на мелкие фермы, личные и подсобные хозяйства. По прогнозам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, в 2021 году производство может составить 150 тыс. тонн, а к 2023 году — уже 180 тыс. тонн. Эта оценка основана на производственных планах игроков этого сегмента.

Так, «Дамате» решила инвестировать в модернизацию в Ростовской области площадки по производству утки ООО «Донстар» (в 2020 году группа приобрела у Россельхозбанка права требования по обязательствам этого ООО). Компания рассчитывает в 2021 году выпустить 13 тыс. тонн мяса утки. Агрохолдинг «Русское поле» также анонсировал инвестиции в производство во Владимирской области, чтобы увеличить выпуск до 18 тыс. тонн.

Каждой птице по полке

Выход агрохолдингов и продовольственных компаний в нишевые сегменты — один из способов диверсификации бизнеса.

Так, по данным Центра отраслевой экспертизы, выпуск свинины в РФ в 2020 году увеличился на 8,9%, до 5,5 млн тонн. Андрей Дальнов поясняет, что в сегменте жесткая конкуренция и повышенная концентрация производителей. «Часть компаний, работающих в свиноводстве, будут искать выход на внешние рынки, увеличивая экспорт,— полагает эксперт.— Другие — продолжат поиск новых ниш внутри страны».

Но объем производства массовых видов птицы уже пресытил потребление. Так, в 2020 году, по данным подведомственного Минсельхозу Центра агроаналитики, объем производства курятины достиг 5,1 млн тонн, а ее потребления внутри страны — 4,5–4,7 млн тонн в год. Поэтому, полагают эксперты, дальнейший прирост в птицеводстве большей частью будет обеспечен за счет нишевых направлений.

Для этого, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, нужно не только открывать новые производственные площадки, но и глубоко модернизировать существующие. Во-первых, поясняет эксперт, у розницы высокие требования по разделке, упаковке, срокам хранения и безопасности производителям предъявляют торговые сети и даже небольшие магазины. Во-вторых, за счет современной упаковки можно повысить физическую доступность товара.

Эти тезисы подтверждают торговые сети. Во «Вкусвилле» заявили, что на полках сети присутствуют позиции разделки и полуфабрикатов из мяса кролика, разделка утки, а баранина представлена в категории «халяль». В «Перекрестке», по словам директора сети Дмитрия Медведева, нестандартные виды мяса занимают около 3% в общей категории.

В Metro говорят, что на долю продаж баранины, ягнятины, утки и кролика приходится 15% от общего объема реализации мясной продукции и есть тенденция к росту. Так, уточнили в сети, в 2020 году оборот продаж утятины увеличился на 40%.

Однако бурного роста продаж нишевого мяса эксперты не ждут. Основная проблема — в ограниченном потенциале роста потребления и высоких ценах, предупреждает Сергей Юшин. В будущем расширить объемы производства можно за счет развития экспорта, считает Андрей Дальнов. Но, уточняет господин Юшин, на внешних рынках наблюдается высокая конкуренция.

Алексей Полухин