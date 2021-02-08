Зеленский: украинцы не кролики, чтобы прививаться «Спутником V»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не кролики, чтобы ставить на них эксперименты с российской вакциной против коронавируса «Спутник V». По его мнению, еще нет официального подтверждения ее достаточной эффективности. Напомним, на прошлой неделе научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», сообщив об эффективности этого препарата на уровне 91%.

«Никакой официальной информации относительно того, что "Спутник V" российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%,— сказал господин Зеленский на форуме по борьбе с коронавирусом (цитата по «РИА Новости».— От ВОЗ и от ведущих экспертов такого подтверждения нет… Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права».

Ранее господин Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине стабилизировалась. По его словам, средненедельное число заболевших в стране сократилось в три раза. Согласно данным оперштаба, суточный прирост числа заразившихся в стране также снижается: сегодня, 8 февраля, там зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, а вчера и позавчера — 3370 и 4310 соответственно. В начале января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности передать Украине технологии для производства «Спутник V».

По данным Университета Джонса Хопкинса, Украина занимает 17-е место в мире по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии — 1,3 млн человек. Умерли там за все время почти 25 тыс. человек с диагностированным COVID-19.

О результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины — в материале “Ъ” «The Lancet расписался за "Спутник V"».