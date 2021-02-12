ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне»,— говорится в сообщении регулятора.

Центробанк сообщает, что росту цен на финансовых и товарных рынках способствуют ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7–4,2%. В дальнейшем инфляция будет находиться вблизи 4%, считает ЦБ.

В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% против 4,9% в декабре. Максимума годовая инфляция достигнет в феврале-марте, после чего перейдет к снижению, прогнозирует ЦБ. ВВП в 2020 году сократился на 3,1%.

За 2020 год ключевая ставка ЦБ снизилась на 2 п. п. На прошлом заседании совета директоров 18 декабря Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%. Регулятор тогда отмечал, что не уверен, сохранится ли в 2021 году «окно» для снижения ключевой ставки.

Подробности — в материале “Ъ” «В новый год без ипподрома».