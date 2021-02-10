Госдума увеличила штрафы за нарушения на митингах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности за нарушения закона при подготовке и проведении митингов. Документ увеличивает штраф за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов и вводит наказание за нарушения правил финансирования митингов. Автор инициативы — депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Меры ответственности, которые вводятся законом:

за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФМС и Росгвардии гражданам — штраф 4 тыс. руб. (ранее максимальный штраф составлял 1 тыс. руб.), или административный арест на срок до 30 суток, или обязательные работы на 120 часов;

за повторное неповиновение — штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы — до 200 часов;

за нарушение порядка сбора и расходования денег на проведение публичных мероприятий — штраф в размере до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб.— для юридических лиц;

за перечисление денег или передачу имущества на организацию и проведение публичных мероприятий лицами, не имеющим на это права (в частности, иностранцами) — штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.

Подробнее об инициативе — в публикации “Ъ” «На митинги выводят многотысячные штрафы».