СКР предъявил Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарных норм

Следственный комитет России (СКР) предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщила ее адвокат Вероника Полякова. Сейчас госпожа Ярмыш находится под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.

«Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась»,— сказала адвокат агентству «РИА Новости». Других комментариев госпожа Полякова не дала, потому что дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

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Кире Ярмыш вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Ранее обвинения по этому делу были предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Олегу Навальному и юристу ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь. Серия административных и уголовных дел против сторонников Алексея Навального начались после акций в его поддержку.

Подробнее об уголовных делах читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».