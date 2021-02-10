Театральный размен

Во вторник утром художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал на своей странице в Instagram копию письма из департамента культуры Москвы с просьбой получить бумажное уведомление о непродлении с ним контракта. Буквально через несколько часов стало известно, что Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» сменил Алексей Агранович.

На новый современный лад, постом в Instagram, Серебренников не только подтвердил, что уходит с поста руководителя театра, но и поблагодарил — в подписи к фотографии — «друзей, учеников и врагов» за бесценный опыт, выразил надежду, что театр продолжит работать и развиваться, пожелал членам команды, которую он покидает не по своей воле, не впадать в уныние и быть и впредь свободными.

Тем самым информация, впервые попавшая на новостные ленты неделю назад, получила подтверждение. Вечером 2 февраля, буквально в те минуты, когда в «Гоголь-центре» заканчивалось традиционное празднование дня рождения театра, информагентства (наивные могут считать, что это было совпадением) выдали информацию от учредителя ГБУК «Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя», то есть департамента культуры Москвы, что пятилетний контракт с Серебренниковым, подписанный бывшим главой департамента Сергеем Капковым и истекающий 25 февраля 2021 года, продлен не будет. Собственно говоря, речь, которую Кирилл Серебренников произнес в конце этого вечера, по духу была прощальной — и подтверждение скорого прощания не замедлило явиться на свет.

Тогда журналисты бросились за комментариями к руководителям департамента и получили от ворот поворот: слухи не комментируем. Теперь это уже не слухи, а документ. Но нужны ли по-прежнему комментарии? После всех драматических перипетий злополучного «театрального дела» только у самых доверчивых граждан может сохраниться вера в то, что судьба Кирилла Серебренникова, в том числе и как худрука «Гоголь-центра», решается в кабинетах учредителей театра. Поэтому и петиции, которые театральные деятели собирались отправить, а хоть бы и уже отправили, на имя руководства департамента культуры, были обречены остаться без ответа. Руководители культуры города, да и всего города тоже,— люди в высшей степени вменяемые, и предположить, что они по доброй воле отправили бы в отставку худрука одного из самых передовых, самых популярных и самых востребованных зрителями театров, притом что в городе полно театров неуспешных, плохо посещаемых и вообще непонятно кому нужных, совершенно невозможно.

Собственно говоря, после 2 февраля оставался один вопрос: получили ли они указание «избавиться от Серебренникова» или «избавиться от “Гоголь-центра”». Ответ должно было дать назначение преемника: будет ли это человек «изнутри», ценящий и понимающий значение «Гоголь-центра» и способный в той мере, в какой это возможно, продолжить дело Кирилла Серебренникова, или это будет «чужак», готовый пожертвовать своей репутацией и в соответствии с поставленной задачей разрушить художественно успешную театральную институцию. В принципе, «производственная машина» «Гоголь-центра» работает столь надежно, что, возьми власти паузу, скажем, до конца сезона, на деятельности театра это могло бы и не сказаться роковым образом.

Но город решил не щекотать нервы общественности — буквально через несколько часов после Instagram-прощания Кирилла Серебренникова пришло сообщение о назначении новым художественным руководителем актера и продюсера Алексея Аграновича. Поклонники «Гоголь-центра» могут считать это решение как минимум меньшим из зол.

Агранович, конечно, не вполне человек «изнутри» — он не ученик Серебренникова. Но он, безусловно, близкий сегодняшнему «Гоголь-центру» человек, знакомый не только с репертуаром, но и с закулисьем этого театра. Так, несколько лет назад он сыграл Адуева-старшего в «Обыкновенной истории», одном из самых успешных спектаклей театра, потом принял участие в «Маленьких трагедиях» Серебренникова.

Он практически ровесник отставленного худрука, и, хотя все-таки ассоциируется у большинства не столько с театральным искусством, сколько с шоу-бизнесом, поскольку был продюсером и режиссером церемоний открытия и закрытия фестивалей «Кинотавр» и «Золотой орел», премии Кандинского, шоу Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека» и т. д., его можно считать человеком близкого «Гоголь-центру» круга. Кстати, вечер-концерт 2 февраля Серебренников и Агранович вели вдвоем — возможно, это было посланием, тогда непонятым зрителями, церемонией передачи власти.

Чем известен Алексей Агранович Читать далее

Из перечня предыдущих достижений Алексея Аграновича можно вычитать еще одну важную вещь: обладая широким кругом знакомств и связей в театральной и киносреде, он лоялен к власти и не считается «фрондером» и очевидным «несогласным». Как продюсер, он наверняка должен разбираться в юридических и финансовых проблемах — учитывая, что от пристального и пристрастного внимания надзирающих органов «Гоголь-центру» не избавиться и после ухода Серебренникова, это тоже несомненный плюс. А вот насколько новый худрук сможет (и захочет) продолжать «линию Серебренникова» и что захочет (и сможет) внести от себя, покажет только время — в театральных судьбах слишком многое зависит не только от рациональных намерений, но и от расположения звезд. В любом случае кредит доверия Аграновичу со стороны власти выдан небольшой, минимальный из возможных: он назначен на должность всего лишь чуть более чем на один год. Фактически — с испытательным сроком.

Антон Барков