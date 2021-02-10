Путин обвинил чиновников в подгонке показателей зарплат в социальной сфере

Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что здесь недопустимо «какое-либо крючкотворство». Он также вернулся к вопросу о зарплатах в институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сотрудница которого накануне пожаловалась президенту. После доклада главы Минобрнауки Валерия Фалькова по этому вопросу господин Путин поручил установить минимальный уровень зарплат для научных сотрудников.

«Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько,— что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей»,— сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он добавил, что показатели сходятся за счет «каких-то ухищрений», например, когда сотрудников переводят на сокращенный режим работы, при этом нагрузка у них не сокращается, «а то и растет». Владимир Путин заявил, что требования майских указов по доведению зарплат бюджетников до определенного уровня должны выполняться.

«Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем… Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб»,— сказал он.

Напомним, 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на зарплаты ученых. Она на полной ставке получает 25 тыс. руб., в то время как после майских указов президента должна была получать 80 тыс. руб. После этого проверкой занялись правоохранительные органы и Минобрнауки.

Глава Миноборнауки Валерий Фальков сегодня на совещании с президентом заявил, что в институте цитологии выполнены показатели по зарплате. Она должна составлять 200% средней по региону с учетом грантов.

Президент после этого поручил установить нижнюю границу для зарплат научных сотрудников по пяти категориям — в зависимости от уровня их квалификации. «Чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить»,— сказал господин Путин. Он уточнил, что в этих вопросах не должно быть «никакого двойного толкования, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно».