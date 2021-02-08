Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«Ефремов прибыл в СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве. В беседе с членами ОНК он сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что ее рассмотрят, пока он будет в Москве»,— сказал господин Мельников (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее актера этапировали из колонии в Белгородской области в Москву. Это было сделано для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд сократил наказание до семи с половиной лет.

Подробности — в материале “Ъ” «Михаил Ефремов ушел по этапу».