Суд в Дагестане арестовал росгвардейцев, обвиняемых в убийстве бывшего главы села

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца Сулеймана и Салмана Курбановых — сотрудников республиканского управления Росгвардии. Они обвиняются в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Братья-близнецы Курбановы пробудут под арестом до 5 апреля включительно.

Как сообщили “Ъ” в республиканском управлении СКР, сегодня, 8 февраля, братьям Курбановым было предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц). Из обвинения была исключена формулировка «по предварительному сговору», содержавшаяся при возбуждении уголовного дела.

Как сообщал “Ъ”, в минувшую субботу, 6 февраля, двое сотрудников Росгвардии в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы расправились со своим давним оппонентом — бывшим главой села в Новолакском районе Дагестана, выпустив в него две обоймы из пистолетов Ярыгина.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Настоящему гвардейцу патронов не жалко».

Юлия Рыбина, Махачкала