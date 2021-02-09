«Сафмар» отправляется в «Регион»

Как выяснил “Ъ”, на пенсионном рынке РФ готовится крупнейшая в его истории сделка. Принадлежащая Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио» покупает у финансового холдинга семьи Гуцериевых НПФ «Сафмар». Но дело не только в масштабе. Сделка завершает период активности в российской пенсионной системе действительно частного капитала, теперь ее почти полностью контролируют госкомпании или квазигосударственные группы. И среди них новым лидером с покупкой «Сафмара» станет группа «Регион»-«Россиум».

Группа «Регион»-«Россиум» приобретает один из крупнейших российских частных фондов, принадлежащий холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых НПФ «Сафмар», рассказали источники “Ъ”, близкие к покупателю и к продавцу. Также об этом знает человек, близкий к кредитору СФИ, банку ВТБ. Последний в начале февраля снял обеспечение с акций фонда, сообщал в раскрытии холдинг.

Покупателем выступит принадлежащая мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио», уточняет один из собеседников “Ъ”.

По его словам, компания уже подала документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ЦБ пока уведомлен о предстоящей сделке неформально, добавляет другой источник “Ъ”.

НПФ «Сафмар» занимает в России девятое место по активам (более 270 млрд руб.). По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) он входит в топ-6, объем пенсионных накоплений — 260 млрд руб. Клиентами фонда по ОПС являются 3,8 млн человек. СФИ задумался о продаже НПФ в первой половине 2020 года, для чего в качестве консультанта выбрал «ВТБ Капитал». Тогда среди возможных претендентов назывались Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк (см. “Ъ” от 25 сентября 2020 года). К концу года список сузился до РСХБ и группы «Регион»-«Россиум».

Группа компаний (ГК) «Регион» впервые приобрела НПФ (небольшой фонд «Традиция») в 2017 году. Во второй половине того же года началось сближение ГК и «Россиума» (партнерство официально было оформлено в середине 2019 года), сопровождавшееся вхождением структур «Региона» в капитал пенсионных активов «Россиума». В 2018–2019 годах они стали совладельцами активов финансовой группы «Будущее», а также фондов, связанных с НК «Роснефть». В конце 2019-го — в 2020 году группа «Регион»-«Россиум» приобрела фонды «Федерация» и «УГМК Перспектива» (см. “Ъ” от 3 апреля 2020 года).

На данный момент пенсионный дивизион группы «Регион»-«Россиум» включает шесть НПФ (в том числе два из топ-10 — «Эволюция» и «Будущее»), суммарные активы которых на конец третьего квартала прошлого года составляли 610 млрд руб. В 2022 году эти фонды (за исключением НПФ «Традиция») по планам должны быть консолидированы на базе НПФ «Эволюция» (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года). Если сделка по покупке НПФ «Сафмар» после согласования ФАС и регулятором будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы «Регион»-«Россиум» приблизятся к 900 млрд руб., выведя его на второе место в российской пенсионной системе после группы Газпромбанка (ГПБ), активы которой немногим не дотягивают до 1,2 трлн руб.

Крупнейшие пенсионные группы на российском рынке Название Пенсионные резервы (млрд руб.) Пенсионные накопления (млрд руб.) НПФ группы ГПБ 526,63 574,67 «Газфонд» 454,36 0,00 «Газфонд ПН» 24,88 570,53 «Алмазная осень» 34,94 4,14 «Газпромбанк-фонд» 12,45 — НПФ ГК «Регион» 131,80 726,34 «Эволюция»* 103,17 177,74 «Будущее» 1,83 269,17 «Сафмар» 8,87 260,35 «Телеком-союз» 15,23 1,46 «УГМК Перспектива» 2,39 11,73 «Федерация» — 5,89 «Традиция» 0,31 — НПФ Сбербанка 56,10 662,39 НПФ «Открытие» 68,70 535,39 НПФ «Благосостояние» 441,75 — НПФ группы ВТБ 14,18 280,55 «ВТБ Пенсионный фонд» 14,17 266,21 НПФ «Магнит» 0,00 14,34 Группы ранжированы по совокупному объему пенсионных средств. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. *Пенсионные накопления даны на 30.11.20, пенсионные резервы — на 30.09.20. По данным отчетности НПФ на 1 января 2021 года.

«У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка,— консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги»,— указывает заместитель гендиректора ИК «Регион» (входит в ГК) Галина Морозова, курирующая пенсионный дивизион. По ее словам, дивизион рассматривает предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата. «В данном случае принято решение о вхождении в сделку, о чем мы подали соответствующее ходатайство в ФАС»,— подтверждает она. В пресс-службе СФИ отказались от комментариев.

Осенью прошлого года источники “Ъ” говорили, что сделка по продаже будет предусматривать выкуп с баланса НПФ «Сафмар» ряда активов, прежде всего связанных с его нынешним собственником. Это касалось пакета акций «Русснефти», ипотечных сертификатов участия (ИСУ), самой СФИ, а также ценных бумаг ОВК. На это должна пойти часть средств, полученных холдингом от продажи фонда. В конце прошлого — начале этого года по ряду бумаг, входящих в этот список, наблюдался рост объемов торгов при одновременном снижении стоимости, что аналитики связывали с предпродажной подготовкой НПФ (см. “Ъ” от 29 января).

Участники сделки не раскрывают ее сумму. Однако ранее СФИ хотел продать НПФ за 25–30 млрд руб. (или около 10% от активов).

По словам человека, близкого к несостоявшемуся покупателю, при переговорах обсуждалось возможное снижение цены до 20–22 млрд руб. Источник “Ъ”, близкий к покупателю, утверждает, что удалось провести сделку по нижней планке, поскольку при due diligence некоторые активы не устроили группу «Регион»-«Россиум». «Независимо от оценки, которая может включать различные параметры и обязательства двух сторон, это крупнейшая рыночная сделка за всю историю российской системы НПФ»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, сделка знаковая, так как фактически означает завершение перехода пенсионных фондов от частных владельцев к близким к государству собственникам. «Группе "Регион"-"Россиум" за счет сделок M&A удалось стать одним из лидеров пенсионной отрасли, оставив позади себя крупнейшие российские банковские структуры, ориентированные на органическое привлечение»,— резюмировал он.

Илья Усов