В «Москва-Сити» перестали селиться

На первичном рынке «Москва-Сити» в 2020 году было продано на 25% меньше апартаментов, чем годом ранее. Структура предложения сейчас не соответствует ожиданиям покупателей: на рынке скопилось много крупногабаритных дорогих лотов, в то время как спрос концентрируется на относительно бюджетных вариантах. Об этом говорит и общая положительная динамика продаж в сегменте премиальной недвижимости.

За 2020 год на первичном рынке делового кластера «Москва-Сити» было реализовано 25 апартаментов, что на 25% ниже аналогичного показателя 2019 года. Такие данные в своем исследовании приводят аналитики Knight Frank. Совокупный бюджет сделок за год сократился на 17%, до 11,6 млрд руб. Консультанты считают, что на спрос на субрынке негативно влияет снижение доли доступных предложений: все проекты введены в эксплуатацию и продаются по финальным ценам. Средняя стоимость на первичном рынке за год выросла на 12%, до 662 тыс. руб. за 1 кв. м. Бюджет предложения увеличился на 14%, до 85 млн руб. за лот.

По оценкам Knight Frank, на первичном рынке «Москва-Сити» преобладают предложения в диапазоне 30–60 млн руб. за апартамент, на которые приходится 54% от общего числа лотов.

Бюджетных лотов дешевле 30 млн руб. за прошлый год стало в два раза меньше (2% от общего объема предложения), а вариантов дороже 120 млн руб.— в три раза больше (17%). Средняя площадь апартамента выросла на 2%, до 128 кв. м.

Предложение на субрынке сейчас не совпадает с ожиданиями покупателей. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев поясняет, что основной спрос здесь направлен на небольшие лоты, «квартиры для пиджака». Так, 71% сделок в прошлом году пришелся на апартаменты площадью 50–100 кв. м. На фоне выхода на рынок новых проектов в этом году консультант рассчитывает увидеть рост числа сделок.

В целом, согласно оценкам «Метриума», на рынке премиальных новостроек, к которым можно отнести проекты в «Москва-Сити», в конце прошлого года экспонировалось 2,31 тыс. лотов общей площадью 241,3 тыс. кв. м. За год объем предложения сократился на 22%. Средневзвешенная стоимость выросла на 8,3%, до 623,2 тыс. за 1 кв. м.

Объем предложения сократился на фоне сравнительно высокой активности застройщиков: на рынок вышли 11 новых комплексов, что соответствует показателю 2019 года.

Консультанты «Метриума» связывают эту динамику с высоким спросом, который привел к вымыванию с рынка наиболее ликвидных вариантов.

Александра Мерцалова