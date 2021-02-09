На фоне кампании по регулированию стоимости продуктов чиновники вернулись к идее минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Инициатива обсуждается в Минфине, который уже внес предложения в ЕЭК. Часть производителей предлагает запретить продажу пива по цене до 45 руб. за 0,5 л, рассчитывая бороться с демпингом транснациональных компаний. Те в свою очередь предупреждают о росте цен на полке, падении продаж и снижении выплат акциза.

В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию. Об этом сказано в письме (копия есть у “Ъ”) комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, где вопрос рассматривался в конце января. В Минфине уточнили “Ъ”, что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. «Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет»,— пояснил представитель Минфина. В ЕЭК обещают рассмотреть предложения «в соответствии с процедурами».

Предложение ввести в стране МРЦ на пиво главе Минфина Антону Силуанову еще в феврале 2020 года направил Союз российских пивоваров (СРП). Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из СРП вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).

В СРП отмечают, что текущая ситуация провоцирует среди производителей гонку за снижением цен и экономию на сырье. А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования, сказано в презентации СРП.

Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л. По данным NielsenIQ, в среднем баночное пиво летом 2020 года продавалось по 110 руб. за 1 л, бутылочное — по 114 руб. за 1 л. На август доля промо в категории была 49%.

Комиссия РСПП дала негативную оценку инициативы, сказано в проекте письма. Там подчеркивается, что практика регулирования цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции. В комиссии напоминают, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза. Введение же МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции на полке, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, отмечается в обращении. Кроме того, МРЦ будет способствовать снижению конкурентоспособности российского пива. Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе.

Председатель совета СРП Даниил Бриман указывает, что позиция комиссии в текущей редакции отражает только точку зрения транснациональных компаний, которые и выступают драйвером ценового демпинга на рынке. Из-за многочисленных акций, которые могут позволить себе крупнейшие игроки, пиво сегодня на полке в ряде случае стоит дешевле питьевой воды, указывает господин Бриман. По его словам, для алкогольной продукции, которая подпадает под отдельное регулирование, это «ненормальная ситуация». Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера, а потребители делают выбор исходя из цены, а не качества, продолжает председатель совета СРП.

Крупные игроки по-прежнему против инициативы. В AB InBev Efes предупреждают, что МРЦ на пиво вызовет спад экономической деятельности и ударит в том числе по сетям, ограничив их в возможности предоставлять скидку, а потребителя инициатива только подтолкнет к дешевому суррогатному крепкому алкоголю. В «Балтике» говорят, что эффектом от меры станет увеличение разницы в рентабельности «белых» и «серых» производителей. А в Heineken прогнозируют введение в незаконный оборот подлежащей списанию легальной продукции. Председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин отмечает, что проблема МЦР сегодня не первостепенной важности для отрасли, а куда важнее — планируемая маркировка пива и возможное создание реестра пивоваров.

Анатолий Костырев