Писатели, журналисты и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Оно адресовано правительству и мэрии Москвы, сообщил писатель Игорь Молотов.

В обращении говорится, что работа монументалиста Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы», а также «одной из своеобразных "визитных карточек" исторического центра Москвы». На ее месте, по мнению авторов обращения, «зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».

«Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен»,— цитирует обращение «РИА Новости».

Это не первый раз, когда памятник Феликсу Дзержинскому предлагают вернуть на площадь. Так, в 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину. Он возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Коммунист заявлял, что ВЧК стала «основой для системы государственной безопасности ВЧК—ОГПУ—КГБ—ФСБ».

Подробнее — в материале “Ъ” «К столетию ВЧК Владимиру Путину предложили памятник».