Сергею Фургалу подобрали банкира

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого еще совсем недавно были сам господин Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.

О заключении 49-летнего предправления МСП-банка Дмитрия Голованова под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в Басманном райсуде ходатайствовал следователь главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР. По данным “Ъ”, он входит в бригаду, занимающуюся расследованием экономических преступлений, предположительно совершенных бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, его супругой и связанными с ними предпринимателями.

О том, какое внимание уделяется в правоохранительных органах этому делу, свидетельствует хотя бы тот факт, что группу возглавляет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Мухачев, известный расследованиями в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

По словам представителя СКР, оставаясь на свободе, обвиняемый банкир Голованов может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, что у суда нет никаких оснований для того, чтобы отправить их клиента даже под домашний арест. Победили следователь и поддержавший его прокурор.

По данным “Ъ”, на предполагаемые махинации с кредитами, выданными МСП-банком, следователи СКР и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ вышли, разбираясь в бизнесе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его деловых партнеров.

Напомним, что на прошлой неделе другой сотрудник ГУРОВД, следователь при председателе СКР Юрий Буртовой, в окончательной редакции обвинил Сергея Фургала и его сообщников в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего Верховный суд России определит его подсудность. Впрочем, уже понятно, что разбирательство вряд ли пройдет в Хабаровском краевом суде, поскольку в регионе Сергей Фургал до сих пор пользуется весомой поддержкой.

Теперь следствие, судя по всему, сосредоточилось на экономической составляющей деятельности господина Фургала. Как следует из материалов дела, 23 марта и 26 августа 2019 года специализирующийся на поддержке малого и среднего предпринимательства МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд руб. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб.

В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит якобы процветавшему ООО, Дмитрий Голованов явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП-банку. Отметим, что сейчас это кредитное учреждение находится под контролем Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Однако в рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБ.РФ. Основные этапы процедуры должны завершиться к середине 2021 года.

При этом, по данным “Ъ”, претензии следствия к Дмитрию Голованову, который якобы лично курировал выдачу кредитов хабаровским вторчерметовским фирмам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам, связаны отнюдь не с поручительством по ним «Амурстали».

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб.

В перечень из четырех позиций вошли котельная, два отрезка железнодорожных подъездных путей к складу металлолома ООО «Скрап Фар Ист» длиной 442 м и сам земельный участок площадью около 30 тыс. кв. м (на нем и зарегистрирована сама фирма). Причем если залоговая стоимость последнего определена в 14,498 млн руб., то остальной актив стороны оценили всего в 3 тыс. руб.

По данным “Ъ”, следствие полагает, что Дмитрий Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Сергеем Фургалом, и в ходе дальнейшего расследования рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров.

Какую позицию на данный момент занимает Дмитрий Голованов, неизвестно. Его адвокат обсуждать уголовное дело своего клиента отказался. Воздержались от комментариев и в МСП-банке.

Отметим также, что в июле прошлого года это кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом. Причем изначально сумма заявленных исковых требований составляла 500,5 млн руб., но буквально сразу же они снизились до 267 млн руб. По некоторым данным, кредитному учреждению якобы удалось каким-то образом добиться погашения части долга. В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование МСП-банка, и сейчас ООО «Скрап Фар Ист» находится в стадии банкротства. Каких-либо ликвидных активов у фирмы, по данным “Ъ”, не оказалось, хотя еще в 2019 году ее выручка составляла почти 4,5 млрд руб. При этом сам должник в судебных заседаниях участвовать не стал, хотя, как говорится в материалах дела, был «надлежащим образом извещен о месте и времени разбирательства».

Сейчас Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает аналогичный иск МСП-банка о признании банкротом уже «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.

Очередное заседание по этому делу назначено на 12 апреля 2021 года. Получить комментарии представителей предприятия “Ъ” не удалось. Ранее руководство «Амурстали» заявляло, что деньги коммерсантам банк выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался в Южную Корею. При этом, как утверждал тогда генеральный директор завода Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО «Скрап Фар Ист».

Получить комментарии от защиты Сергея Фургала и Ларисы Стародубовой по новому расследованию “Ъ” не удалось. Отметим, что в конце прошлого года экс-владелицу «Амурстали» следователи допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с кредитами, а затем провели у нее обыск. В свою очередь, источник, близкий к экс-губернатору, предположил, что обвинение в рамках экономического расследования ему могут предъявить в случае прекращения основного уголовного преследования за сроком давности или оправдания главного фигуранта судом присяжных.

Олег Рубникович, Николай Сергеев