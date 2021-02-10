Госдума ввела штрафы за несоблюдение закона об устойчивом рунете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета. Документ был внесен в Госдуму главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским (оба — «Единая Россия»).

Вводятся штрафы:

За нарушение порядка установки оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета,— до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 1 млн руб.

За отказ оператора связи установить техсредства контроля за соблюдением требований законодательства — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение в течение года — до 1 млн руб.

За неисполнение владельцем сети связи требований, которые позволят правоохранительным органими вести оперативно-разыскную деятельность, а также непринятие мер по блокировке раскрытия их «организационных и тактических приемов» — до 500 тыс. руб. При повторном нарушении — до 6 млн руб.

За игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян для владельцев интернет-ресурсов.— до 1 млн руб. За повторное нарушение — до 3 млн руб.

Закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предполагает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам. Кроме того, конце 2020 года Совет федерации одобрил закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру. Кроме того, в конце 2020 года Совет федерации одобрил закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру.