Средство массовой изоляции

Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сократив срок ареста с 25 до 15 суток за ретвит шутки о самом себе. Адвокат Федор Сирош пояснил “Ъ”, что в своем решении суд учел общественно важную деятельность журналиста и наличие у господина Смирнова маленького ребенка. Доказательства вины журналиста — рапорт сотрудника центра «Э» — судья Илья Козлов посчитал «достоверными и допустимыми», а в допросе самого сотрудника спецслужб отказал. Николай Сванидзе, возглавляющий комиссию СПЧ по гражданским свободам, считает решение Мосгорсуда «политическим». Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал процесс «спектаклем».

В понедельник Мосгорсуд был эвакуирован: за пять минут до начала заседания по апелляции на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова аноним сообщил о минировании здания. Господина Смирнова, доставленного из спецприемника деревни Сахарово (Новая Москва), где он отбывает арест, вывели на улицу, как и десятки сотрудников суда и участников процессов. Ждать предстояло более четырех часов. Когда угроза не подтвердилась, журналиста вернули в зал суда, и он смог попытаться объяснить, что дело в ретвите известной шутки, а вовсе не в призыве к массовой акции, как решил Тверской суд неделю назад.

Судья Илья Козлов, как и его коллега Александр Меркулов, выслушал объяснение, отклонил все ходатайства защиты и пришел к выводу: «виновность полностью подтверждается», достоверность доказательств «не вызывает сомнений».

Сергей Смирнов был арестован 3 февраля. Тверской райсуд столицы тогда счел достаточным ретвит интернет-мема для признания журналиста виновным в повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Шутка, вмененная в вину господину Смирнову, известна в журналистском сообществе около двух лет и касается внешнего сходства главреда «Медиазоны» и лидера панк-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. На иллюстрации, которую ретвитнул Сергей Смирнов, был изображен музыкант и указано время предстоящей акции протеста в поддержку Алексея Навального (23 января). Комментируя решение Тверского суда, адвокат Федор Сирош тогда пояснял, что оно «недопустимо строится исключительно на рапорте оперативника центра "Э" Гребенчукова». Также защитник подчеркивал, что «судья Меркулов отказал в проведении лингвистической экспертизы и в вызове в суд самого оперативника». В понедельник, отметил господин Сирош, суд снова отказал во всех заявленных ходатайствах защиты.

«Я таких ретвичу по десять штук в день,— пояснял в понедельник Сергей Смирнов суду (цитата по "Медиазоне".— “Ъ”).— Каким образом я из этого ретвита становлюсь организатором акции, учитывая, что я написал тысячу других твитов, ни к чему не призывая? Я главный редактор, журналист, я на акции хожу исключительно как журналист».

На акции 23 января господин Смирнов, по его словам, не присутствовал.

Об этом он заявил сразу, в день его задержания, 30 января, во время прогулки с пятилетним сыном. Тогда, напомним, полицейские не стали дожидаться приезда матери ребенка и оставили мальчика с коллегой господина Смирнова, который также присутствовал на прогулке. За три дня до этого в квартире матери Сергея Смирнова прошел обыск, были изъяты несколько книг и жесткий диск. После ареста с заявлениями в поддержку главреда «Медиазоны» выступили несколько десятков медиа.

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

При апелляции, пояснил “Ъ” адвокат Федор Сирош, суд учел, что у господина Смирнова на иждивении имеется ребенок, а деятельность подсудимого является общественно значимой: «Поэтому срок ареста был сокращен, однако понять математику — почему десять суток, а не двадцать, например,— невозможно». Он также сообщил, что будет обжаловать решение Мосгорсуда, вероятно, в ЕСПЧ.

Журналист Николай Сванидзе, возглавляющий комиссию СПЧ по гражданским свободам, связывает дело Сергея Смирнова с его деятельностью и называет «политическим», а решение Мосгорсуда — «ожидаемым»: «Его нельзя было осуждать и нужно освободить, но, к сожалению, в нынешнем контексте приходится радоваться 15 суткам вместо 25».

Суд над Сергеем Смирновым — это «спектакль», считает глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, возглавляющий комиссию СПЧ по правам журналистов и свободе информации.

В беседе с «Интерфаксом» он заявил, что разочарован решением Мосгорсуда: «Руководителя СМИ, если и заключать под арест, то только за злостное хулиганство или за серьезное нарушение финансовой дисциплины. В данной ситуации в самом крайнем случае можно было наложить штрафные санкции».

Сергей Смирнов освободится 18 февраля. На этот день, напомним, назначено рассмотрение сразу двух административных протоколов (также по ч. 8 ст. 20.2 КоАП), составленных в отношении журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Москвы Ильи Азара. Из протоколов, опубликованных проектом «Апология протеста», следует, что господин Азар призывал неограниченный круг лиц к участию в прошлогодних публичных акциях: 12 марта — против поправок к Конституции, 13 июля — в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова (экс-журналиста “Ъ”, советника главы «Роскосмоса»).

Мария Старикова