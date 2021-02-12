«Русская медиагруппа» меняет волну

Гендиректор «Русской медиагруппы» (РМГ) Роман Саркисов покинет свой пост 1 марта. Возглавит группу его заместитель Любовь Маляревская. Холдинг также ввел новую позицию управляющего директора, которую занял бывший замглавы ВГТРК Дмитрий Медников. Участники рынка связывают изменения в топ-менеджменте с желанием вписать холдинг «в современные медийные тренды».

Роман Саркисов покинет пост гендиректора РМГ (управляет радиостанциями «Русское радио», Maximum и телеканалом Ru.TV), который он занимал с 2015 года, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. В РМГ подтвердили перестановки в топ-менеджменте холдинга. По решению совета директоров с 1 марта новым гендиректором холдинга станет Любовь Маляревская, которая сегодня работает в РМГ заместителем гендиректора по экономике и финансам.

Господин Саркисов пришел в «Русскую медиагруппу» в 2015 году, до этого он был исполнительным директором группы «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. «Любое решение нашего акционера правильно и способствует процветанию бизнеса Владимира Владимировича Киселева (владелец РМГ.— “Ъ”)»,— заявил “Ъ” Роман Саркисов. Он не стал уточнять, остается ли в группе. Госпожа Маляревская прежде работала в аудиторских и консалтинговых компаниях PwC, Deloitte, BDO и на позиции управляющего директора департамента финансов Сбербанка. В должности гендиректора она будет руководить операционной и финансовой деятельностью холдинга, уточнили в РМГ.

Стратегическими задачами холдинга займется Дмитрий Медников, занявший новую для «Русской медиагруппы» должность управляющего директора. Он будет курировать коммерцию и маркетинг, а также взаимодействовать с музыкальной индустрией. Господин Медников ранее был заместителем гендиректора ВГТРК, где отвечал за тематические телеканалы, также в разное время был главным редактором телеканалов, в том числе канала «Вести 24» (сейчас «Россия 24») и «Россия 2». С 2018 года он развивал собственный венчурный фонд Equity Algorithm. Дмитрий Медников заявил “Ъ”, что планирует запустить на базе РМГ новые цифровые сервисы и платформы.

Бывший замглавы ВГТРК Дмитрий Медников Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Также в совете директоров РМГ появится новый член — Гавриил Гордеев, директор по развитию нового бизнеса в «СберМаркетинге», он будет заниматься «взаимодействием с индустриальными партнерами», говорят в пресс-службе РМГ. Председателем совета директоров РМГ остается Сергей Бунин.

По словам источника “Ъ” на рынке радио, Роман Саркисов в должности гендиректора больше занимался внутренними вопросами, связанными с радиостанциями. Принципиальными для бизнеса решениями же занимался господин Бунин.

Однако нельзя сказать, что Роман Саркисов уходит с должности на фоне падения аудиторных показателей, продолжает собеседник “Ъ”.

По данным Mediascope, суточное количество слушателей радиостанции «Русское радио» (в процентах от всего населения РФ старше 12 лет) в ноябре 2020—январе 2021 года составляло 8%, не изменившись год к году.

В последнее время руководить радиохолдингами приходят люди не с рынка радио, отмечает председатель правления Российской академии радио Александр Полесицкий. «В случае РМГ это, очевидно, связано с желанием владельцев более активно вписать компанию в современные медийные тренды, в частности во все, что связано с интернет-средой, новыми медиа и цифровой трансформацией»,— полагает он. Гендиректор «Газпром-медиа радио» («Авторадио», радио Energy и др.) Юрий Костин рассчитывает, что новый руководитель холдинга продолжит взаимодействие с индустрией, в том числе по работе, связанной с индустриальным радиоплеером. Плеер запущен 1 января по инициативе крупнейших радиохолдингов, он призван увеличить их доходы в интернете.

Валерия Лебедева