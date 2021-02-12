Глава Wildberries стала владелицей банка «Стандарт-кредит»

Основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные своей аналитической системы СПАРК. Ранее о планах онлайн-ритейлера по покупке кредитной организации сообщали источники “Ъ”.

Ранее владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). Смена собственников отразилась в системе в четверг, 11 февраля.

О возможной сделке по покупке «Стандарт-кредита» в декабре рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. В Wildberries тогда не стали комментировать эту информацию. Однако представители ритейлера отмечал, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и для предпринимателей, для того чтобы сделать Wildberries еще более удобным и полезным».

Подробности — в материале “Ъ” «Покупки сложат в банк».