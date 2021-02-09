С космодрома Восточный запущен очередной приговор

К 13,5 и 13 годам колонии строгого режима приговорил Бабушкинский суд Москвы бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова, фирма которого являлась подрядчиком строительства объектов космодрома Восточный. Суд признал господина Мордовца виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в размере 32 млн руб. от предпринимателя, пытавшегося добиться выгодных подрядов. Приговором суда обоим был также назначен штраф в 97,1 млн руб., а полковник запаса Мордовец еще был лишен звания и госнаграды.

Из-за большого объема приговора на его оглашение ушло более девяти часов. Резолютивная часть судебного решения оглашалась уже поздно вечером. В результате суд признал полностью доказанными обвинения, предъявленные подсудимым Мордовцу и Щурову.

Следственный комитет инкриминировал замдиректора Спецстроя получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а его сообщнику предпринимателю Щурова дачу взятки и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 5 ст. 291 и ст. 285 УК РФ). Как было отмечено в приговоре, Александр Мордовец, будучи одним из руководителей Спецстроя, а также зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, должен был блюсти государственные интересы, но вместо этого покровительствовал компании Олега Шурова, получая за это десятипроцентные откаты от контрактов на 322 млн руб., заключенных компанией «Строймонолит-14».

Как было установлено следствием и в суде, чтобы предоставить компании Олега Шурова выгодные контракты, Александр Мордовец в 2014 году провел конкурсы, в которых кроме компании «Строймонолит-14» участвовали две подставные фирмы, намеренно завысившие цены предполагаемых работ, что дало возможность первому участнику стать победителем.

В результате Спецстрой заключил с его фирмой два контракта на строительно-монтажные работы и поставку стройматериалов. Однако сроки выполнения работ были сорваны, а сам «Строймонолит-14» обанкротился.

Неисполнение договоров привлекло внимание контролирующих органов, в результате чего в сентябре 2017 года чиновника и бизнесмена привлекли к уголовной ответственности. Вначале Александра Мордовца и Олега Щурова обвиняли соответственно в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к этому. Но в мае 2018 года следствие выяснило, что заместитель руководителя Спецстроя делал это небескорыстно, поэтому полковнику запаса Мордовцу инкриминировали еще и взяточничество.

Выяснилось, что полученные в качестве аванса бюджетные средства Олег Щуров обналичивал через подставные фирмы, а затем передавал Александру Мордовцу через посредников или его родственников. Впрочем, оба вину не признали, утверждая, что стали жертвой оговора. В частности, господин Мордовец на следствии и в суде заявлял, что все обвинение против него строится на показаниях двух водителей, которые отвозили ему деньги. А компания «Строймонолит-14», по его версии, была едва ли не единственной, руководство которой согласилось работать по относительно низким госрасценкам.

При этом бывший заместитель главы Спецстроя убеждал суд, что выбор в качестве подрядчика компании господина Щурова был совершенно обоснованным, поскольку в соответствии с решением правительства в случае угрозы срыва сдачи объекта разрешалось заключать договоры и вовсе без проведения конкурсов.

Но для соблюдения формальностей в нем все же приняли участие две дополнительные фирмы, хотя можно было обойтись и без них.

В ходе прений гособвинитель попросил приговорить бывшего замдиректора Спецстроя к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, назначив штраф в размере трехкратной суммы взятки. Также прокурор потребовал лишить Александра Мордовца права занимать на госслужбе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на семь лет, лишить его воинского звания и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Его подельника Щурова обвинение просило осудить на 13 лет с учетом того, что ранее он в особом порядке уже был приговорен к пяти годам заключения за растрату (ч. 4 ст. 160 УК) на Восточном.

В свою очередь, подсудимые продолжали настаивать на своей невиновности, утверждая, что прокурор так и не представил убедительных доказательств их причастности к преступлениям.

Суд посчитал эти заявления попыткой ухода от ответственности, назначив обвиняемым ровно столько, сколько и запрашивало гособвинение. Защита собирается обжаловать приговор.

Алексей Соковнин