С космодрома Восточный запущен очередной приговор

К 13,5 и 13 годам колонии строгого режима приговорил Бабушкинский суд Москвы бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова, фирма которого являлась подрядчиком строительства объектов космодрома Восточный. Суд признал господина Мордовца виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в размере 32 млн руб. от предпринимателя, пытавшегося добиться выгодных подрядов. Приговором суда обоим был также назначен штраф в 97,1 млн руб., а полковник запаса Мордовец еще был лишен звания и госнаграды.
Из-за большого объема приговора на его оглашение ушло более девяти часов. Резолютивная часть судебного решения оглашалась уже поздно вечером. В результате суд признал полностью доказанными обвинения, предъявленные подсудимым Мордовцу и Щурову.
Следственный комитет инкриминировал замдиректора Спецстроя получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а его сообщнику предпринимателю Щурова дачу взятки и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 5 ст. 291 и ст. 285 УК РФ). Как было отмечено в приговоре, Александр Мордовец, будучи одним из руководителей Спецстроя, а также зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, должен был блюсти государственные интересы, но вместо этого покровительствовал компании Олега Шурова, получая за это десятипроцентные откаты от контрактов на 322 млн руб., заключенных компанией «Строймонолит-14».
В результате Спецстрой заключил с его фирмой два контракта на строительно-монтажные работы и поставку стройматериалов. Однако сроки выполнения работ были сорваны, а сам «Строймонолит-14» обанкротился.
Неисполнение договоров привлекло внимание контролирующих органов, в результате чего в сентябре 2017 года чиновника и бизнесмена привлекли к уголовной ответственности. Вначале Александра Мордовца и Олега Щурова обвиняли соответственно в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к этому. Но в мае 2018 года следствие выяснило, что заместитель руководителя Спецстроя делал это небескорыстно, поэтому полковнику запаса Мордовцу инкриминировали еще и взяточничество.
Выяснилось, что полученные в качестве аванса бюджетные средства Олег Щуров обналичивал через подставные фирмы, а затем передавал Александру Мордовцу через посредников или его родственников. Впрочем, оба вину не признали, утверждая, что стали жертвой оговора. В частности, господин Мордовец на следствии и в суде заявлял, что все обвинение против него строится на показаниях двух водителей, которые отвозили ему деньги. А компания «Строймонолит-14», по его версии, была едва ли не единственной, руководство которой согласилось работать по относительно низким госрасценкам.
Но для соблюдения формальностей в нем все же приняли участие две дополнительные фирмы, хотя можно было обойтись и без них.
В ходе прений гособвинитель попросил приговорить бывшего замдиректора Спецстроя к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, назначив штраф в размере трехкратной суммы взятки. Также прокурор потребовал лишить Александра Мордовца права занимать на госслужбе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на семь лет, лишить его воинского звания и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Его подельника Щурова обвинение просило осудить на 13 лет с учетом того, что ранее он в особом порядке уже был приговорен к пяти годам заключения за растрату (ч. 4 ст. 160 УК) на Восточном.
В свою очередь, подсудимые продолжали настаивать на своей невиновности, утверждая, что прокурор так и не представил убедительных доказательств их причастности к преступлениям.
Суд посчитал эти заявления попыткой ухода от ответственности, назначив обвиняемым ровно столько, сколько и запрашивало гособвинение. Защита собирается обжаловать приговор.
Уголовные дела о хищениях на Восточном
В 2016–2018 годах Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследован ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц Спецстроя России, в том числе касающихся преступлений, совершенных при выполнении федеральной целевой программы, связанной со строительством космодрома Восточный. К уголовной ответственности привлечены бывшие первый заместитель и заместитель директора Спецстроя России Александр Загорулько и Александр Буряков, а также представители субподрядных коммерческих организаций Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев. Органами предварительного следствия они обвинялись в хищении путем мошенничества в составе организованной группы бюджетных денежных средств на общую сумму более 1,09 млрд руб. при заключении и исполнении договоров на выполнение строительно-монтажных работ на различных объектах. Загорулько, кроме того, обвинялся в получении взятки в виде автомобиля Lexus LX-570 стоимостью более 4,52 млн руб. В результате Загорулько и Караханов получили по восемь лет колонии каждый, Буряков — пять лет лишения свободы, Ошакбаев и Арцыгов — по четыре года. Осужденным также назначены крупные штрафы.
Ранее Центральным районным судом Хабаровска к шести годам трем месяцам лишения свободы был приговорен бывший заместитель начальника структуры Спецстроя — ФГУП «Дальспецстрой» Михаил Гельман, который обвинялся в использовании своих полномочий вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия — срыв исполнения государственного контракта по строительству водозаборных сооружений объектов космодрома Восточный, а также причинение материального ущерба государству на сумму свыше 1,86 млрд руб.
Кроме того, суд вынес приговор по делу бывшего главы ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана и его сына Михаила. Юрий Хризман являлся главным фигурантом расследования масштабных хищений при строительстве космодрома Восточный. По версии следствия, которую признал суд, генерал и его сообщники потратили авансы по 11 госконтрактам на цели, не связанные со строительством: в частности, деньги пошли на погашение кредитов, полученных предприятием. Ущерб по этому эпизоду составил 5,2 млрд руб. Помимо этого было установлено, что Юрий Хризман и его сын Михаил похитили у ФГУПа 105,9 млн руб. при закупках по завышенным ценам. В феврале 2018 года Юрий и Михаил Хризманы были осуждены на 12 лет и 5,5 года заключения соответственно. Однако затем наказание Хризману-старшему сократили на полгода, а его сын был освобожден в связи с истечением срока давности преступления.