Пенсионный фонд России возглавит Андрей Кигим

Андрей Кигим, глава Фонда социального страхования, сменит Максима Топилина на посту главы ПФР, сообщили “Ъ” в правительстве. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Преемник Андрея Кигима в ФСС пока не назначен. Господин Кигим возглавляет ФСС почти восемь лет, ранее был президентом Всероссийского союза страховщиков и руководил другими структурами на страховом рынке.

О том, что предыдущий глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность, накануне рассказали “Ъ” три источника в федеральном правительстве. Один из собеседников “Ъ” пояснил, что он «не вписался в команду нынешнего правительства». Источник РБК утверждает, что господин Топилин переходит в РЖД.

Дмитрий Бутрин