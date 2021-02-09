Инициатива второй свежести

Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина доработает принятый в 2018 году в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за содействие введению санкций против России. Его рассмотрение было приостановлено из-за критики со стороны бизнесменов, опасавшихся попасть под уголовное наказание за вынужденное исполнение санкций. Но сейчас этот проект, казавшийся тогда слишком репрессивным, вполне вписывается в контекст других законов о борьбе с иностранным вмешательством, считает эксперт.

При комитете Госдумы по безопасности будет создана рабочая группа для обсуждения законопроекта об уголовной ответственности за действия, которые могут повлечь введение санкций против российских физических лиц и компаний. Такое поручение дал главе комитета Василию Пискареву, который также возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Думы 8 февраля, рассказали “Ъ” участники мероприятия.

Законопроект дополняет УК новой статьей 284.2, согласно которой за исполнение зарубежных санкций на территории России можно будет получить до четырех лет лишения свободы.

Вторая часть статьи предусматривает наказание за «умышленные действия, способствующие введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

Как содействие иностранцам расценивается даже «предоставление рекомендаций и передача сведений», которые привели или только «могут привести» к введению санкций.

За это гражданам РФ будет грозить до трех лет лишения свободы.

Эту инициативу внесли 14 мая 2018 года группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. В первом чтении проект был принят уже 15 мая, а на следующий день рекомендован комитетом по законодательству ко второму чтению (без поправок). Однако на пленарном заседании 17 мая документ был снят с повестки. С его жесткой критикой выступил, в частности, РСПП, потребовавший не допустить уголовного преследования за хозяйственную деятельность, и глава ВТБ Андрей Костин, заявивший, что в предложенном виде этот проект принимать недопустимо. Позднее спикер Володин пояснил, что депутаты «скорректировали свое мнение» и уголовная ответственность для бизнеса может быть заменена на административную либо вообще исключена.

С тех пор Дума к этому законопроекту не возвращалась, но в начале февраля 2021 года о нем вспомнил сам спикер. После того как исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в список иностранных агентов) Владимир Ашурков опубликовал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков российских политиков и бизнесменов, причастных, с точки зрения ФБК, к нарушению прав человека и преследованию оппозиционера Алексея Навального, Вячеслав Володин допустил, что Дума может вернуться к вопросу об уголовной ответственности за такие призывы.

Спикер считает, что наказание за подобные действия должно быть «очень жестким». Комментируя в беседе с журналистами 8 февраля давние претензии бизнеса к проекту, он заверил, что представители бизнес-сообщества были единодушны во мнении о необходимости ответственности за такие действия, и предложил «не привязываться» к первоначальному тексту проекта. Речь идет о том, чтобы обсудить дополнительно вторую часть новой статьи: насколько она соответствует нынешним обстоятельствам, нужно ли менять санкции, поясняет участник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Кроме того, в Думе намерены обсудить предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» о запрете участвовать в выборах физическим лицам — иностранным агентам и членам их семей.

Президент организации Рахман Янсуков направил спикерам обеих палат парламента письмо, в котором подчеркивает, что это позволит не пустить на выборы в Госдуму Юлию Навальную, жену Алексея Навального (который, однако, пока не включен в список физлиц-иноагентов).

Эту идею уже поддержал лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов. «Я считаю, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы государственной власти»,— заявил он журналистам. С тем, что иноагентов нельзя пускать во власть, согласился и спикер Володин. Между тем в декабре 2020 года Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому кандидаты-иноагенты должны лишь указывать свой статус во всех предвыборных материалах. А один из авторов этого проекта сенатор Андрей Климов заявил “Ъ”, что авторы новой инициативы должны объяснить, как это будет согласовываться с Конституцией: «Если какие-то специалисты знают, как, не нарушая Конституцию, что-то там предложить, я готов это рассматривать».

Политолог Алексей Макаркин уверен, что появление подобных инициатив связано со стремительно меняющейся ситуацией и повышающимися рисками: «Тема модная, потому что протесты серьезные. Они явно вышли за пределы Садового кольца и пошли в регионы. В итоге такое ощущение, что идет даже конкуренция предложений». В 2018 году законопроект о наказании за призывы к санкциям казался слишком репрессивным, а сейчас он вполне вписывается в контекст других принимаемых законов, считает эксперт. По его мнению, сложности могут возникнуть с расширительным толкованием, для чего и понадобился созыв рабочей группы: «Что такое призывы — вопрос. Может быть прямой призыв: введите санкции против гражданина Х. А может быть экспертная оценка: гражданин Х — коррупционер и сообщник правящего режима. Отделять ли призыв от экспертной оценки? Закон о физлицах-иноагентах приняли очень расширительный, а здесь, видимо, еще нет решения, как это должно быть». Точно так же нет решения и по запрету на участие в выборах кандидатов-иноагентов, предполагает господин Макаркин.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова