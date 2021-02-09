Инициатива второй свежести

Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина доработает принятый в 2018 году в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за содействие введению санкций против России. Его рассмотрение было приостановлено из-за критики со стороны бизнесменов, опасавшихся попасть под уголовное наказание за вынужденное исполнение санкций. Но сейчас этот проект, казавшийся тогда слишком репрессивным, вполне вписывается в контекст других законов о борьбе с иностранным вмешательством, считает эксперт.
При комитете Госдумы по безопасности будет создана рабочая группа для обсуждения законопроекта об уголовной ответственности за действия, которые могут повлечь введение санкций против российских физических лиц и компаний. Такое поручение дал главе комитета Василию Пискареву, который также возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Думы 8 февраля, рассказали “Ъ” участники мероприятия.
- Законопроект дополняет УК новой статьей 284.2, согласно которой за исполнение зарубежных санкций на территории России можно будет получить до четырех лет лишения свободы.
- Вторая часть статьи предусматривает наказание за «умышленные действия, способствующие введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».
- Как содействие иностранцам расценивается даже «предоставление рекомендаций и передача сведений», которые привели или только «могут привести» к введению санкций.
- За это гражданам РФ будет грозить до трех лет лишения свободы.
Эту инициативу внесли 14 мая 2018 года группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. В первом чтении проект был принят уже 15 мая, а на следующий день рекомендован комитетом по законодательству ко второму чтению (без поправок). Однако на пленарном заседании 17 мая документ был снят с повестки. С его жесткой критикой выступил, в частности, РСПП, потребовавший не допустить уголовного преследования за хозяйственную деятельность, и глава ВТБ Андрей Костин, заявивший, что в предложенном виде этот проект принимать недопустимо. Позднее спикер Володин пояснил, что депутаты «скорректировали свое мнение» и уголовная ответственность для бизнеса может быть заменена на административную либо вообще исключена.
С тех пор Дума к этому законопроекту не возвращалась, но в начале февраля 2021 года о нем вспомнил сам спикер. После того как исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в список иностранных агентов) Владимир Ашурков опубликовал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков российских политиков и бизнесменов, причастных, с точки зрения ФБК, к нарушению прав человека и преследованию оппозиционера Алексея Навального, Вячеслав Володин допустил, что Дума может вернуться к вопросу об уголовной ответственности за такие призывы.
Спикер считает, что наказание за подобные действия должно быть «очень жестким». Комментируя в беседе с журналистами 8 февраля давние претензии бизнеса к проекту, он заверил, что представители бизнес-сообщества были единодушны во мнении о необходимости ответственности за такие действия, и предложил «не привязываться» к первоначальному тексту проекта. Речь идет о том, чтобы обсудить дополнительно вторую часть новой статьи: насколько она соответствует нынешним обстоятельствам, нужно ли менять санкции, поясняет участник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.
Президент организации Рахман Янсуков направил спикерам обеих палат парламента письмо, в котором подчеркивает, что это позволит не пустить на выборы в Госдуму Юлию Навальную, жену Алексея Навального (который, однако, пока не включен в список физлиц-иноагентов).
Эту идею уже поддержал лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов. «Я считаю, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы государственной власти»,— заявил он журналистам. С тем, что иноагентов нельзя пускать во власть, согласился и спикер Володин. Между тем в декабре 2020 года Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому кандидаты-иноагенты должны лишь указывать свой статус во всех предвыборных материалах. А один из авторов этого проекта сенатор Андрей Климов заявил “Ъ”, что авторы новой инициативы должны объяснить, как это будет согласовываться с Конституцией: «Если какие-то специалисты знают, как, не нарушая Конституцию, что-то там предложить, я готов это рассматривать».
Политолог Алексей Макаркин уверен, что появление подобных инициатив связано со стремительно меняющейся ситуацией и повышающимися рисками: «Тема модная, потому что протесты серьезные. Они явно вышли за пределы Садового кольца и пошли в регионы. В итоге такое ощущение, что идет даже конкуренция предложений». В 2018 году законопроект о наказании за призывы к санкциям казался слишком репрессивным, а сейчас он вполне вписывается в контекст других принимаемых законов, считает эксперт. По его мнению, сложности могут возникнуть с расширительным толкованием, для чего и понадобился созыв рабочей группы: «Что такое призывы — вопрос. Может быть прямой призыв: введите санкции против гражданина Х. А может быть экспертная оценка: гражданин Х — коррупционер и сообщник правящего режима. Отделять ли призыв от экспертной оценки? Закон о физлицах-иноагентах приняли очень расширительный, а здесь, видимо, еще нет решения, как это должно быть». Точно так же нет решения и по запрету на участие в выборах кандидатов-иноагентов, предполагает господин Макаркин.