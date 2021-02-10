Суд заочно арестовал Леонида Волкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных протестных акций 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Суд удовлетворил ходатайство следствия, говорится в сообщении пресс-службы. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции господина Волкова на территорию России или с момента задержания. Он находится за границей.

Ранее господин Волков прокомментировал в Telegram требование о заочном аресте: «Как относиться к "объявлению в розыск" и "заочному аресту" — совершенно понятно: плевать с высокого дерева, не обращать внимания, работать дальше».

По версии следствия, Леонид Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Его объявили в межгосударственный розыск. Господин Волков утверждает, что не вовлекал несовершеннолетних в акции протеста. Он назвал уголовное дело «нарочито абсурдным».

В России 23, 31 января и 2 февраля прошли акции в поддержку господина Навального. По информации «ОВД-Инфо», на них задержали больше 11 тыс. человек.

Об уголовных делах после акций — в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».